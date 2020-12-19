تجهيز 100 فصل و9 مساجد.. مديريات الخدمات تحدد احتياجاتها لتنمية منطقة وسط سيناء

تمثل التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء ، أهمية كبيرة في تحقيق التنمية وعمليات التوطين ،وفي هذا الصدد حددت مديريات الخدمات احتياجاتها، من اجل تجهيز المنشآت الخاصة بمناطق التجمعات التنموية بمنطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء.





وحددت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، احتياجاتها فى : مدرستين 6 فصول ، مدرسة 22 فصلا ، 6 مدارس 11 فصلا .. باجمالى 100 فصلا وتجهيزها وتأثيثها وتوفير استراحات للعاملين بهذه المدارس.





كما حددت مديرية الأوقاف احتياجاتها فى : 9 مساجد وتوفير الفرش والمنابر ومواتير المياه وعدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحى واستراحات للعاملين .





كما حددت الصحة احتياجاتها فى : وحدة صحية وفرشها وتجهيزها بالمعدات الطبية والأثاث الطبى والمياه والكهرباء والصرف الصحى واستراحة للعاملين .





بينما حددت مديرية الشباب والرياضه احتياجاتها فى : تجهيز وفرش مراكز الشباب وتأثيثها وتوفير المعدات والأدوات الرياضية والملاعب واستراحات للعاملين .





وحددت شركة المياه والصرف الصحى احتياجاتها فى : توفير مصادر بديلة للمياه وانشاء محطات مياه وخطوط بديلة وآبار للمياه .

ومما يذكر أن تلك التجمعات ممولة من الصناديق العربية باجمالي 18 تجمعا موزعين على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا ، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل .. منها 5 تجمعات بالحسنة ، .

وهى : أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و 6 تجمعات بنخل ، وهى : طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد .





ويذكر أيضا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح 3 تجمعات تنموية منها ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى اطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر .

وأضاف المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن هناك مرحلة ثانية لانشاء عدد 946 بيت بدوي لاستيعاب الزيادة فى عدد المنتفعين طبقا لتوجيهات السيد الرئيس ، وأن تلك التجمعات بها استديوهات وغرف للاقامة يمكن اقامة العاملين بها بعد تجهيزها .





حيث يخصص المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية عدد الأفدنة ، وحصول كل فرد على 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية .

حيث يجري بحث وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلك التجمعات فى مختلف المجالات للعمل على توفيرها عن طريق الوزارات والجهات المعنية .. حيث تضم التجمعات علاوة على المنازل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية وسدود تحويلية وغيرها .. الى جانب الأسواق والمحللات التجارية ووحدات استديو وغرف للإقامة والخدمات المرتبطة بها .





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