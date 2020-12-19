إنجازات وزارة السياحة والآثار في 2020.. رقمنة المستندات والوثائق.. جولات خارجية مكثفة.. اكتشافات أثرية.. التنمية السياحية تتحدى كورونا.. وتجهيز المتحف المصري الكبير للافتتاح

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات والأنشطة الإجراءات والاكتشافات على مدار عام ٢٠٢٠ وفيما يلي نسرد أعمالهم على مدار العام .

« التحول الرقمي»

• الانتهاء من أكثر من 60% من رقمنة مستندات ووثائق وملفات الوزارة ضمن المشروع القومي للرقمنة.

• تطوير بوابة العمرة بالتعاون مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، لتحقيق الربط مع نظم حجز الطيران والفنادق والوكلاء.

• إطلاق جولات افتراضية بتقنية الواقع المعزز لمتاحف ومواقع أثرية عديدة،لأول مرة، على منصات التواصل الاجتماعي وذلك في إطار مبادرة "اكتشف مصر من بيتك" خلال فترة توقف الحركة السياحية بسبب أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إستحداث شعارات دعائية جديدةExperienceEgyptFromHome# ،#ExperienceEgyptSoon ،#SameGreatFeelings# .

• التعاقد، مع أحد الشركات، لمشروع التحول الرقمي، وخدمات المواقع الأثرية والمتاحف (منصة الحجز الالكتروني).

• صدور قرار وزاري باستحداث وحدة لجمع بيانات وإعداد قوائم بيانات العاملين بقطاع السياحة.

• الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزيه لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية بالمخازن والمتاحف وربط 7 مخازن بخط ربط للبيانات مع بيئة استضافة مركزيه (Data Center).

• توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.





«الترويج والتنشيط السياحي»

• قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ رحلات تعريفية لعدد من منظمي الرحلات والدبلوماسيين والصحفيين وقنوات التليفزيون المحلية والدولية والإقليمية.

• مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في 16 معرضًا سياحيًا دوليًا وإقليميًا.

• إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الترويجية على موقع الحجز والرحلات Expedia في أسواق إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية.

• نشر عدد من الإعلانات بأهم الصحف السياحية المتخصصة.

• استمرار تنفيذ حملات إعلانية مشتركة مع عدد من منظمى الرحلات في أسبانيا والبرازيل والنمسا وفرنسا وسويسرا.

• استمرار العمل بالشراكات الدولية مع شبكة قنوات Discovery، وشبكة القنوات الإخبارية CNN.

• تنظيم مؤتمرات صحفية للإعلام المصري والأجنبي وسفراء العالم للإعلان عن الإكتشافات و الافتتاحات الأثرية.

•دعوة السفراء للعديد من الفعاليات بقصر عابدين وقصر البارون و متحف الغردقة ومتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، وسقارة، ومنطقة أهرامات الجيزة ومدينة شالي.

• رعاية العديد من المهرجانات والفاعليات، ومنها: مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بقنا، مهرجان الأقصر الدولى للسينما الأفريقية، بطولة مصر الدولية للإسكواش مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرض القفز بالمظلات للمحترفين بمنطقة الأهرامات، احتفالية صندوق "تحيا مصر" للإعلان عن تسجيله ثلاثة أرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

• إضاءة عدد من المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة، قلعة صلاح الدين، الكرنك، الدير البحري، في عدة مناسبات منها التضامن مع الشعب الصيني مع انتشار فيروس كورونا بها، التوعية بأهمية البقاء فى المنزل والحماية من الإصابة بفيروس كورونا ، احتفالًا بيوم التراث العالمي، احتفالا بالذكرى ال 75 على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، احتفالا باليوم العالمي لحقوق الانسان، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد و اليوم العالمي لمرضي التوحد.

•6 يناير 2020: إستضافة مباراة أساطير العالم في كرة القدم بمنطقة الأهرامات.

• 13 يناير 2020: استضافة وفد كنسي رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

• إطلاق مجموعة من الأفلام التعريفية لضوابط الصحة والسلامة لاستقبال الزائرين في المنشآت الفندقية والسياحية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

• استضافة عدد من المراسلين الأجانب في رحلة إلى شرم الشيخ والغردقة لإطلاعهم على الاستعدادات والإجراءات الأحترازية لاستقبال السياحة الوافدة بهما، في ضوء استئناف السياحة بعد أزمة فيروس كورونا،لنقل الصورة إلى بلادهم.

• إطلاق فيلم ترويجي بعنوان "رحلة سائح في مصر" على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وعلى شبكة قنوات CNN وDiscovery.

• 23 يوليو 2020: إطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للهواة على مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار أفضل الصور للشواطئ المصرية، بالتعاون مع مجموعة Nomads وغرفة المنشآت الفندقية.

• تنظيم رحلة لحوالي 30 سفيرا إلى مدينة شرم الشيخ لتعريفهم بالاجراءات الاحترازية المطبقة بها، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

•الإعداد لحملة ترويجية داخلية تحت شعار "في كل شبر حكاية"، والمزمع إطلاقها بداية 2021.

• اعتماد إجراءات اختيار شركة دولية للعلاقات العامة وإدارة الأزمات.

• استضافة وفد صحفي صربي بالغردقة لتعريفهم بالاجراءات الاحترازية المطبقة بها (حيث تعد صربيا ثالث أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى مصر منذ استئناف السياحة الوافدة).

• الانتهاء من الإعداد لموكب المومياوات الملكية.





• قرارات المجلس الأعلى للآثار لدعم السياحة الثقافية:

• فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف بمتحف الغردقة، وذلك استجابة لطلب قطاع السياحة، وتشجيعا لرحلات اليوم الواحد من البحر الأحمر إلى وادي النيل.

• تخفيض أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية للطالب الوافد لتكون مثل الطالب المصرى.

• تخفيض أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال إجازة منتصف العام تشجيعا للسياحة الداخليةخلال الإجازة.

•اطلاق مبادرة صيف في الصعيد لتمنح تخفيض 50% على أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب في محافظات قنا، الأقصر، أسوان خلال الصيف( يونيو، يوليو، أغسطس من كل عام) لتشجيع السياحة الثقافية بالصعيد (مع مد مدة سريان التخفيض استثنائيًا هذا العام فقط حتى 31 أكتوبر).

• إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى نهاية نوفمبر 2020، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

• 28 أبريل 2020: تخفيض 20% على أسعار تذاكرة دخول كافة المواقع الأثرية والمتاحف للسائحين القادمين على خطوط شركتي مصر للطيران وآير كايرو، تشجيعا لخطوط الطيران المصرية.

• إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية، والتي كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020 إلى 1 مايو 2021، وذلك استجابة لطلب القطاع السياحي، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.









9- أنشطة التعاون الدولي

• فوز مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة في منظمة السياحة العالمية لمدة عامين و ترأسها،عبر الفيديو كونفرانس، الاجتماع الرابع عشر لللجنة.

• زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية إلى القاهرة والغردقة بدعوة من الوزارة، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا، وشرف بمقابلة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء.

• الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية الخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والاتحاد والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تمهيدا لتوقيعها.

• إصدار مصر واليونان بيانا مشتركا حول تبادل رعاية السائحين الوافدين إلى البلدين.

•قام الوزير بالمشاركة، عبر الفيديو كونفرانس، في عدد من الاجتماعات منها اجتماع وزراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية، اجتماع هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة والتابع للاتحاد الأفريقي، مع رئيس منظمة السياحة العالمية ورئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، ورؤساء بعثات الدول الأوروبية. الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي دعت إليه الوزارة لمناقشة سبل مجابهة أزمة فيروس كورونا و الاجتماع الوزاري الذى نظمته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ومنظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للسياحة والسفر، لمناقشة سبل تعافي قطاع السياحة بعد أزمة فيروس كورونا وسابع اجتماعات لجنة أزمة السياحة العالمية بمنظمة السياحة العالمية. هذا بالإضافة إلىافتتاح مؤتمر الإيسيسكو الخاص بالاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، عبر الفيديو كونفرانس. كما أجري الوزير عددا من الاتصالات الهاتفية والاجتماعات،عبر الفيديو كونفرانس، مع وزراء السياحة في الدول الأوروبية والعربية، ومنها ألمانيا واليونان وأسبانيا وقبرص وبلاروسيا وبولندا وألبانيا والسعودية والأردن والسودان.





الجولات الخارجية

• قام الوزير بعدد من الجولات الخارجية، قبل و بعد أزمة فيرو س كورونا

قبل أزمة فيروس كورونا قام الوزير بزيارة العاصمة اليونانية أثينا والاجتماع مع وزير السياحة اليوناني، ووزيرة الثقافة والرياضة اليونانية. أما بعد الأزمة فكانت أولى جولاته الخارجية إلى كل من العاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك لتعزيز التعاون معهما في مجال السياحة، خاصة وأنهما أول وأكبر سوقين مصدرين للسياحة إلى مصر منذ استئناف الحركة الوافدة في 1يوليو 2020. كما قام بزيارة كل من العاصمة التشيكية براغ والعاصمة البولندية وارسو لتعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار، ومناقشة استئناف السياحة الدولية منها إلى مصر، كما عقد لقاء عدد من شركات السياحة ومنظمي الرحلات بالعاصمة الأرمينية ييرفان. و أثناء زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين، عقد الوزير لقاءات مع وزير الدولة لشئون السياحة، ووزير الدولة للشئون الخارجية، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الألماني البوندستاج، لمناقشة عودة السياحة الألمانية إلى مصر. كما زار العاصمة الجورجية تبليسي حيث ترأس الوفد المصري في الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

• قامت نائبة الوزير للشئون السياحية والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمشاركة في معرض الفيتور السياحي الدولي “FITUR” بمدريد بإسبانيا ومعرض بلجراد الدولي للسياحة “ITF”. كما قامت بزيارة كل من صربيا وألبانيا لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة.

• افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في متحف فيرجينيا للفن في محطته الرابعة والأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.





10- أنشطة التنمية السياحية

بالرغم من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها عالميا، إلا أن قطاع السياحة قام بافتتاح 16 فندق ( 2613 غرفة فندقية) بجنوب سيناء و مرسى علم والساحل الشمالي و مرسى مطروح.

‏- إعداد الرؤية التخطيطية لتطوير منطقة سيوة.

- المشاركة فى مراجعة الرؤية التخطيطية المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "مدينة سانت كاترين" ، وإدراجها كمنتج سياحي جديد يتم الترويج له.

‏- مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في دراسات مخطط تطوير القاهرة التاريخية وآليات تنفيذه.

‏- إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS لكافة الإرتباطات والمشروعات القائمة بالمناطق السياحية ولاية الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة التصرف في أصول الدولة .

‏ - دراسـة وإجـراء المراجعـات والاعتمـادات الفنيـة لعـدد 492 مشـروع سياحـى وخدمـى بمناطـق التنميـة الخاضعــة لولايــة الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة خليج العقـبـة والبحر الأحمر ورأس ســــــدر والعين السخنـــة.

- موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على تحويل مبلغ 41 مليون جنيه إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال أعمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة(مارس 2020)،و التنسيـق والإشـراف على أعمال تطويـر (5 نقـاط) رئيسية ضمن المسار.

‏‏ - الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة الطرق الداخلية بمركز النخيلة السياحي / بقطاع رأس سدر، بطول 8 كم.





11- الكوادر البشرية والتدريب

• بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة، بعد فترة توقف دامت أربعة سنوات،وتم مقابلة المتقدمين لشغل 5 وظائف قيادية.

• تعديل الشكل التعاقدي لعدد3923 من المتعاقدين بالمجلس الأعلى للآثار نقلا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور في ضوء موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

• تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في الوزارة والقطاع السياحي و المتعاملين مع السائح في المواقع الأثرية والمتاحف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و بنك الاسكندرية ومنظمة السياحة العربية، في عدة مجالات منها صحة وسلامة الغذاء والاشراف الداخلي والعمل بالمكاتب الامامية للمنشآت الفندقية والتحول الرقمى، اللغة الانجليزية، جودة الخدمات السياحية،استراتيجية ادارة التغيير ما بعد أزمة فيروس كورونا ادارة الازمات، الاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، الأمن السياحي، وآليات تعزيز ثقة السائح ما بعد أزمة فيروس كورونا و التوعية ضد فيروس كورونا، التوعية البيئية.

- بالاضافة إلى تدريب عدد من المرشدين السياحيين، و أصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات.

- الانتهاء من تدريب عدد من من موظفي الوزارة والهيئات التابعة من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة و ذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- تدريب افتراضي لعدد من العاملين بالوزارة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وشركة جوجل على كيفية استعادة الحركة السياحية، و ذلك بمشاركة متدربين من قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.













12- افتتاحات مشروعات الآثار

• تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح قصر البارون إمبان بمصر الجديدة بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لترميمه، بالإصافة إلى تفضله بافتتاح متحف شرم الشيخ، متحف كفر الشيخ و متحف المركبات الملكية ببولاق عبر الفيديو كونفرانس.

• قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاح متحف الغردقة، أول متحف بالتعاون مع القطاع الخاص، بمحافظة البحر الأحمر و قيامه بافتتاح هرم الملك زوسر بسقارة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي استمر ١٤ عامًا.

• جامع الفتح الملكي بقصر عابدين بالقاهرة.

• المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بالأسكندرية.

• ثلاثة سراديب وبانوراما سطح معبد دندرة بمحافظة قنا.

• أول مطعم واستراحة داخل منطقة الأهرامات الأثرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، والتشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة بهضبة الأهرامات.

• قلعة شالي وجامع أغورمي بواحة سيوة بعد الانتهاء من ترميمهما بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي.

• قاعة "الخبيئات ..كنوز خفية" بالمتحف المصري بالتحرير في ذكرى مرور 118 عاما على تأسيسه، والتي تقام في قاعة المومياوات الملكية بعد نقلها.

• مسجد الأمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف.





13- مشروعات الآثار الجارية

أ‌.المتحف المصري الكبير:

· استلام العروض الفنية من ثلاثة تحالفات متقدمة لتشغيل خدمات المتحف وفض و

فتح المظاريف المالية للتحالفين اللذين اجتازا مرحلة البت الفني في حضورهما.

· أصدار قانون رقم 9 لسنة 2020 باعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون السياحة و الآثار و اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.





• الموقف الحالي: إنجاز حوالي 96% من إجمالي حجم الأعمال الهندسية ، حيث تم الانتهاء من 100% من الهيكل الخرساني والمعدني لمباني المتحف و 96% من أعمال التشطيبات الداخلية و96% من أعمال أرضيات الساحات الخارجية والزراعات و 95% أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك و 90% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع.

• وصل إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف 54223 قطعة.

• بلغ إجمالي ما تم ترميمه وصيانته 53071 قطعة أثرية.

· الانتهاء من تصميم الموقع الإلكتروني للمتحف.

· الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرقمية بالمتحف بنسبة 90% (الخدمات التقنية التي تخدم وسائل العرض المتحفي مثل المتحف الرقمي digital Museum والواقع الافتراضي)، والانتهاء من أعمال أنظمة الاتصالات الذكية (ICT) بنسبة 80%.

• حصول المتحف المصري الكبير ممثلا فى مركز ترميم الآثار على شهادة اعتماد المواصفات القياسية الدولية "الأيزو" الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ثم على شهادتي "أيزو" لنظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الجود.

ب‌.المتحف القومي للحضارة المصرية:

· صدور قانون رقم 10 لسنة 2020 بإنشاء هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

· صدور قراري رئيس مجلس الوزراء بتعيين أول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية و تشكيل أول مجلس إدارة لها.





· الانتهاء من 100% من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واعمال تأمين البيانات وأعمال المالتميديا بالمتحف القومي للحضارة المصرية و شاشات عرض مختلفة وشاشات تفاعلية وشاشات أرضية بقاعة العرض الرئيسية بالمتحف.

· الانتهاء من 75 % من الموقع الالكتروني من حيث المحتوى وطريقة العرض والتفاعل مع الجمهور وحجز التذاكر الالكترونية.

• الانتهاء من تنفيذ المرحلة الحالية والتي تقع ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لافتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء قدرة 4 ميجا وات.

ج. الانتهاء من مشروع تطوير وترميم ومعبد ايزيس بمدينة اسوان (جاهز للافتتاح).

د.الانتهاء من مشروعي تطوير منطقتي شيخ حمد والحواويش الأثريتين بسوهاج(جاهزتان للافتتاح).

ه. المشاركة في تطوير ميدان التحرير بالتعاون مع وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة، والانتهاء من إقامة مسلة رمسيس الثاني بالميدان ونقل أربعة تماثيل للكباش من الأقصر ورفع كفاءة واجهة المتحف المصري بالتحرير والحديقة والأسوار وأعمال الإنارة.

و. الانتهاء من كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر وإزالة الإشغالات بالكامل (متوقع افتتاحه 2021).

ز. تقدم أعمال متحفي صالة 3 بمطار القاهرة الدولي (مزمع افتتاحهما يناير 2021).

ح. تقدم الأعمال بأول مصنع للمستنسخات الأثرية بالمشاركة مع شركة كنوز (مزمع افتتاحه 2021).

ط. تقدم الأعمال بمتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة (متوقع افتتاحه بداية 2021).

ي. تقدم الأعمال بمشروع ترميم قصر محمد على بشبرا حيث تم الانتهاء من ترميم كشك الجبلاية بالكامل و بنسبة تنفيذ 76% بقصر الفسقية (متوقع افتتاحهمأ أبريل 2021).

ك. تقدم الأعمال بمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية نسبة تنفيذ 77% (متوقع افتتاحه يونيو 2021).

ل. تقدم الأعمال بمشروع خفض المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بنسبة تنفيذ 62% (متوقع افتتاحه يونيو 2021).

14- أبرز الاكتشافات الأثرية

• المنيا:

-الإعلان عن الكشف عن ١٦ مقبرة عائلية بداخلها ٣٠ تابوت تخص كبار كهنة المعبود جحوتي بمنطقة آثار الغريفة.

-اكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية وتماثيل الاوشابتى والتماثيل الخشبية والاوانى الكانوبية والتمائم بمنطقة الغريفة بتونا الجبل.

-الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي بمنطقة البهنسا .

• سقارة:

- الإعلان عن الكشف عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية والأثاث الجنائزي بموقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة.

-الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتا خشبيا ملونا ومغلقا داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي عالمي بحضور أكثر من 50 سفيرا.

-الإعلان عن الكشف عن أكثر من 100تابوت خشبي ملون و40 تمثالا خشبيا للإله بتاح سوكر وعدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم، و ٤ أقنعة من الكارتوناچ المذهب في مؤتمر صحفي عالمي حضره أكثر من 300 صحفي وإعلامي مصري وأجنبي

15- الآثار المستردة

• وقف عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.

• استرداد 450 قطعة اثرية من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

• تسليم سفراء المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، والهند مجموعة عملات تخص دولهم تم مصادرتها بالمنافذ المصرية.

16- تنمية الموارد المالية لقطاع الآثار

• فبراير-أبريل 2020: تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بمنطقة آثارسقارة، وتنفيذ 100 لوحة إرشادية، بالإضافة إلى عدد من المظلات الخاصة بالزوار بمنطقة آثار سقارة وتم الانتهاء من تنفيذ المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة بالتعاون مع أحدي شركات القطاع الخاص.

• توقيع بروتوكول بين المجلس الأعلى للآثار وصندوق مصر السيادي لتطوير وتقديم وتشغيل الخدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

• التعاقد مع لتقديم خدمة توفير الحمامات ذاتية التنظيف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتشغيل خدمات السيارات الكهربائية بالمواقع الأثرية.

• افتتاح عدد من المعارض الخارجية المؤقتة للآثار، التي تعد مصدرا هاما للموارد المالية للوزارة بالإضافة إلى دورها الترويجي، وهي:

- افتتاح معرض للمستنسخات الأثرية في إيطاليا.

- وصول عدد الزائرين بمعرض آثار توت عنخ آمون بالعاصمة الإنجليزية لندن إلى أكثر من 580,000 قبل غلقه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (افتتح في نوفمبر 2019 ، وعادت القطع الأثرية إلى مصر في27 أغسطس 2020).

- افتتاح معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في متحف فيرجينيا للفن في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

- افتتاح معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ.