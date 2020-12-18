وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية لـ مسنة بالجيزة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة ببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعيشها المسنة محل الاستغاثة





وتبلغ السيدة من العمر ٧٠ عاما وتقيم بشارع ترعة زنين بشارع غريب فايد بمحافظة الجيزة. وتقوم بأعمال النظافة لتوفير نفقات المعيشة.





ومن خلال بحث حالة المواطنة تبين أنها أرملة وتتقاضي معاشا ضمانيا قدره ٣٦٠ جنيها ولديها ابن وابنة متزوجين ويقيمون بعيدا عنها وهي تسعى دائما لتوفير نفقات المعيشة من خلال عملها.





وتتلقي بعض المساعدات من أهالي الخير وتقيم بمنزل دور أرضي عبارة عن حجره ومدخل وحمام في حدود ٢٠ م وتعاني من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن.