ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية لـ مسنة بالجيزة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
وجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة ببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعيشها المسنة محل الاستغاثة 

وتبلغ  السيدة من العمر ٧٠ عاما  وتقيم بشارع ترعة زنين بشارع غريب فايد بمحافظة الجيزة.وتقوم بأعمال النظافة لتوفير نفقات المعيشة.

ومن خلال بحث حالة المواطنة تبين أنها أرملة وتتقاضي معاشا ضمانيا قدره ٣٦٠ جنيها ولديها ابن وابنة متزوجين ويقيمون بعيدا عنها وهي تسعى دائما لتوفير نفقات المعيشة من خلال عملها.

وتتلقي بعض المساعدات من أهالي الخير وتقيم بمنزل دور أرضي عبارة عن حجره ومدخل وحمام في حدود ٢٠ م وتعاني من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن.

وفي هذا الإطار تقرر صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة ( ٢٠٠٠) جنيه، بالإضافة إلي التتسيق مع الجمعيات الاهلية ببولاق لتقديم المساعدات اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه برفع كفاءة منزل مسنة بالمنوفية تعول ثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات

التضامن فى أسبوع.. افتتاحات .. إجراءات .. وتعزيز التعاون في جهود الإغاثة ومواجهة الأزمات

سيدة المطر.. التضامن تتفق مع الجيزة لـ توفير وحدة سكنية لها ومساعدة مالية

نزلت عليها الامطار فبقيت تريند| القصة الكاملة لـ سيدة المطر فى المهندسين

أرملة مسنة تستغيث بالتضامن لإنقاذها برد الشتاء والأمطار

منزلها آيل للسقوط.. محافـظ المنوفية: صرف مساعدة مالية عاجلة لإحدى الحالات الإنسانية بقرية عمروس

ترشيحاتنا

بارقة أمل .. مصدر بالجبلاية يكشف: محاولات لإقناع الـ كاف بإقامة مباراة منتخب الشباب أمام تونس

سيراميكا كليوباترا الثاني والزمالك الرابع| اِعرف ترتيب الدوري المصري بعد تصدر الأهلي

مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول

سيدة لغات العالم.. شيخ الأزهر: علينا أن نشعرَ بالفخار والعزَّة باللغة العربية

لمواجهة كورونا.. ترامب يعلن الموافقة على لقاح موديرنا وبدء توزيعه الفوري

أحمد دياب يوجه رسالة هامة للكاف بخصوص منتخب الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون

مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول