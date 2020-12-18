أفضل هدف.. الاتحاد الأفريقي يعلن منافسة بين أفشة وشيكابالا في نهائي القرن

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا ويتنافس مجدي "أفشة" لاعب الأهلي ومحمود شيكابالا لاعب الزمالك للحصول على الجائزة.
ويدخل هدف محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، الذي سجله في شباك الزمالك ليحسم لقب بطولة للمارد الاحمر في صراع امام هدف شيكابالا الصاروخي في مرمي الاهلي في نهائي القرن الأفريقي .
وفي وقت سابق أكد قفشة أن نتيجة مباراة الزمالك كانت بتوفيق من الله واصفًا ما حدث بأنه لحظة تاريخية، قائلًا: "لحظة تاريخية في حياتي مش هتكرر".
وروى في لقاء خاص عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" كواليس هدفه في التوقيت القاتل قائلًا: "لعبة هدف المباراة بنهائي أبطال أفريقيا بتدرب عليها دايما.. وقبل ما اشوط كورة هدف المباراة قولت يا رب".
وواصل: "كنت حاسس أني هجيب جول فى المباراة.. كنت بصلي طول اليوم وبدعي".
وقال قفشة عن رؤية والدته لابوتريكة في المنام: "أمي حلمت قبل المباراة بمحمد أبوتريكة وصحيت على اذان الفجر.. وقالتلي هتجيب جول وهي كانت نايمة ومش عاملة حسابها إنها هتصلي الفجر ولم تخبرني إلا بعد إنتهاء المباراة.. أبو تريكة هو مثلي الاعلى وأنا بعشقه ".