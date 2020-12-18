خريجة الأزهر.. فاطمة شابة متعددة المواهب محترفة في رسم بورتريهات والميكب ايفيكت.. صور

بيد يحركها الفن والإبداع تمسك "فاطمة الهواري" فرشاة تلوينها لترسم بورتريهات لملامح كبار نجوم العالم متقنة رسم وجوههم المميزة في أعين الجميع ليكونوا نسخة طبق الأصل من الواقع على غلاف لوحاتها الفنية.





نمت موهبة الرسم بداخل "فاطمة" صاحبة الـ23 حين كانت بعمر الـ 10 السنوات لتبزغ تلك الموهبة إلى النور وهي في سن الـ 18 عاما بعد أن طورتها بشكل يختلف عن الرسامين الآخرين باستخدام أدوات مختلفة للرسم.





استطاعت "فاطمة" خريجة كلية الشريعة الإسلامية، تطوير مهاراتها حتى وصلت لأن ترسم لوحات فنية بالعدس لتشكل رسومات مبهرة كانت أبرزها للشيخ الشعراوي، لتدفعها موهبتها لاستخدام أي شيء حولها لتصنع بورتريهات مبهرة وجميلة، وذلك بحسب وصفها لموقع "صدى البلد".

لا تجد "فاطمة" حرمانية في رسم بورتريهات، كما يدعي البعض، حيث سألت "فاطمة" العديد من المشايخ بحكمها خريجة كلية شريعة إسلامية ليجيبوها بعدم وجود ما يحرم الأمر، وذلك حسب المذهب الحنفي الذي تنتهجه، بخلاف مذاهب أخرى.

لم تتوقف موهبة "فاطمة"، عند رسم بورتريهات لوجوه الفنانين والمشاهير، إلا أنها تستخدم الميك أب لتغير ملامحها بشكل مختلف وبعض الأحيان مرعب، كالتي تظهر في أفلام الخيال العلمي والرعب.

تطمح الشابة العشرينية بأن يكون لها، جاليرى خاصا برسمها، وأن يكون لها شهرة واسعة في مجال الرسم والميكب ايفيكت الذي يستخدم في الوسط الفني، لتجعل من موهبتها سبيلا لنجاحها في حياتها المهنية.