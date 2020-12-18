ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خريجة الأزهر.. فاطمة شابة متعددة المواهب محترفة في رسم بورتريهات والميكب ايفيكت.. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

بيد يحركها الفن والإبداع تمسك "فاطمة الهواري" فرشاة تلوينها لترسم بورتريهات لملامح كبار نجوم  العالم متقنة رسم وجوههم المميزة في أعين الجميع ليكونوا نسخة طبق الأصل من الواقع على غلاف لوحاتها الفنية.



نمت موهبة الرسم بداخل "فاطمة" صاحبة الـ23 حين كانت بعمر الـ 10 السنوات لتبزغ تلك الموهبة إلى النور وهي في سن الـ 18 عاما بعد أن طورتها بشكل يختلف عن الرسامين الآخرين باستخدام أدوات مختلفة للرسم.



استطاعت "فاطمة" خريجة كلية الشريعة الإسلامية، تطوير مهاراتها حتى وصلت لأن ترسم لوحات فنية بالعدس لتشكل رسومات مبهرة كانت أبرزها للشيخ الشعراوي، لتدفعها موهبتها لاستخدام أي شيء حولها لتصنع بورتريهات مبهرة وجميلة، وذلك بحسب وصفها لموقع "صدى البلد".


لا تجد "فاطمة" حرمانية في رسم بورتريهات، كما يدعي البعض، حيث سألت "فاطمة" العديد من المشايخ بحكمها خريجة كلية شريعة إسلامية ليجيبوها بعدم وجود ما يحرم الأمر، وذلك حسب المذهب الحنفي الذي تنتهجه، بخلاف مذاهب أخرى.



لم تتوقف موهبة "فاطمة"، عند رسم بورتريهات لوجوه الفنانين والمشاهير، إلا أنها تستخدم الميك أب لتغير ملامحها بشكل مختلف وبعض الأحيان مرعب، كالتي تظهر في أفلام الخيال العلمي والرعب.


تطمح الشابة العشرينية بأن يكون لها،  جاليرى خاصا برسمها، وأن يكون لها شهرة واسعة في مجال الرسم والميكب ايفيكت الذي يستخدم في الوسط الفني، لتجعل من موهبتها سبيلا لنجاحها في حياتها المهنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لا حدود للإبداع.. «داليا» فنانة تشكيلية تستخدم الأطعمة المختلفة في رسم المشاهير

ميكب ارتست بدرجة محامية.. مريم أصغر فنانة مكياج بالمغرب تحترف فنون التجميل.. فيديو

رحلتها مع الغناء.. رجلان أوقفا موهبة شادية على قدميها

الموهبة بدأت بـ مدرسين الثانوي.. حكاية هبة أحمد مع مشاهير الفن والإعلام.. صور

ترشيحاتنا

برشلونة يضحي بنجمه من أجل التعاقد مع مدافع مان سيتي

بعد إصابته بكورونا.. ماكرون يوجه رسالة من العزل الصحي.. فيديو

تسريح اللاعبين.. كوارث في انتظار منتخب الشباب عقب خروجه من دورة تونس

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار بعد التراجع لأدنى مستوى في عامين ونصف

لن نفرط في أرضنا.. بيان عاجل للجيش السوداني ردا على الاعتداء الإثيوبي

الإيمان باسم الله اللطيف.. خطيب المسجد الحرام يحذر من 3 أفعال شائعة تجعلك من أهل النار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى يرتبط بـ تلوث الهواء

بعد انطلاق حملة التطعيم الأمريكية.. ما الفئة الثانية التي تستحق لقاح كورونا

على ارتفاع 2000 قدم.. لحظة سقوط "آيفون" من طائرة.. ومفاجأة بعد العثور عليه