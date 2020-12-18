قصة تنفيذ الدولة مليون شقة للفقراء





الطرح هو الإعلان الرابع عشر لوحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، الذى بدأ كفكرة فى أعقاب ثورة يناير 2011، ولم ير النور أو يبدأ تنفيذه الفعلى إلا فى العام 2014 ، ليتجاوز عدد الوحدات المنفذة حاليا 600 ألف شقة تقريبا.





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بدأ الأمر بمقترح من حكومة أحمد شفيق التى تولت الحكم عقب اندلاع ثورة يناير فى فبراير 2011 ، حيث وعدت الحكومة وقتها الشباب بتنفيذ مليون شقة للشباب، وفتحت وقتها باب التقديم للوحدات السكنية وقتها عبر مكاتب البريد برسوم بسيطة تبلغ 20 جنيه فقط، وتقدم وقتها أكثر من 5 ملايين شخص.





ومع تغير الحكومة عدة مرات خلال الفترة التالية للثورة وعدم الاستقرار الذي واجهته الدولة وقتها تعطل المشروع لمدة تجاوزت 3 سنوات ، حتى بدأ الأمر مع تولى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق لوزارة الإسكان وما أعقبه من توليه لمجلس الوزراء وإصدار قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 ، وتحديد تفاصيل المشروع والاعتماد بالكامل على فائض ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمويلات دولية ومقدمات الحجز من المواطنين بدون تحميل الخزانة العامة للدولة إلا مبالغ محدودة تتمثل فى دعم فارق الفائدة وسداد جزء من قرض البنك الدولى لصالح المشروع.





وبدأت الدولة فى الإعلان عن عدة وحدات لا تتجاوز 20 ألف فى كل إعلان من الأول حتى السابع من منتصف 2014 إلى منتصف 2016 ، وحتى الإعلان الثامن الذي يعد أضخم طرح للوحدات السكنية المدعومة لمحدودى الدخل مرة واحدة بتاريخ مصر والذي وصل عدد الشقق المتاحة فيه لنحو نصف مليون شقة بكافة المدن الجديدة والمحافظات، ووصل عدد الحاجزين وقتها لنحو 400 ألف شخص فقط.





وتبعه الإعلان التاسع الذي تقدم له 80 ألف شخص تقريبا، ثم الإعلان العاشر الذي تقدم له أكثر من 200 ألف مواطن تقريبا ، وقامت الدولة بطرح وحدات جاهزة بالفعل للتسليم الفورى بالدلتا والصعيد بالإعلانات 11 و12 و13 لمتوسطي الدخل بشروط ميسرة وبفائدة 8% فقط بالمقارنة بفائدة 7% متناقصة لحاجزى باقي الإعلانات.





يذكر أن الدولة طرحت الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل فى إطار المبادرة الرئيسية "سكن لكل المصريين"، فى 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العا صمة " – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.



وذلك لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة من 75 إلى 90 متر مربع بنظام غرفتين وصالة و3 غرف وصالة ، بأسعار 244 ألف جنيه للنموذج الغرفتين وصالة و310 ألف جنيه لنموذج 3 غرف وصالة.

وذلك بمقدم حجز 12.5 ألف جنيه للوحدة غرفتين وصالة ، و15.5 ألف جنيه للوحدة نموذج 3 غرف وصالة ، على أن يقوم الحاجزين بسداد دفعة ربع سنوية قيمتها 2100 جنيه للنموذج 75 متر و 2600 جنيه للنموذج 90 متر مربع.

تطرح الدولة حاليا للحجز عبر موقع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى حوالى 100 ألف شقة للمواطنين الأقل دخلا بحد أدنى 1300 جنيه شهريا للدخل.