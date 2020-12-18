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أخبار البلد

تشريعات وقوانين ولجان وزارية لصالح السياحة والاثار فى 2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:13 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
حققت وزارة السياحة والاثار العديد من الانشطة والفعاليات فى 2020 ، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين ، بالاضافة الى اللجنة الوزارية للسياحة والآثار ،وهو الجزء الهام الذى يضبط منظومة العمل ..

وفى اطار ذلك نستعرض ابرزها ... 

أستطاعت وزارة السياحة والاثار تعديل قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة 1983 حيث تم استحداث مادتين حول تجريم الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية فى الخارج وتسلق الآثار بالاضافة الى موافقة لجنتي الثقاقة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار، بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2020.

كما وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء و إرسال مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية. يهدف القانون إلى تنطيم عمل كافة المنشآت الفندقية والسياحية واجراءات التراخيص السياحية.

وحول اللجان الوزارية المستحدثة تم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، في يناير 2020 للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي و ذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية وزراء السياحة والآثار (مقررا)، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الطيران المدني،النقل، ممثل عن كل من وزارتي الدفاع و الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. و قد اجتمعت اللجنة 4 مرات منذ تشكيلها. 

كما تم تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لأول مرة، في فبراير 2020 بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، وذلك برئاسة وزير السياحة والآثار و عضوية رؤساء الهيئات /القطاعات بكافة الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص السياحية. 


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