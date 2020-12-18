جدل كبير في الشارع المصري بعد تعرض فتاة للتحرش الجماعي.. تفاصيل

عرضت قناة العربية الفضائية تقريرا بعنوان "جدل في الشارع المصري بعد تعرض فتاة للتحرش الجماعي".





وأضاف التقرير أن بعد أن اعترض 7 شبان لطريق الفتاة "بسنت" في مدينة ميت غمر وتحرشوا بها، لم تصمت الفتاة علي ذلك الفعل وتوجهت للقضاء، فقابلها المتهمون بالقتل والحرق.





وتابع التقرير أن الفتاة قامت بعمل تغريدة تقوم فيها بمناشدة للمواطنين لمساعدتها بأخذ حقها وحمايتها من تلك التهديدات، وهذه التغريدة لم تمر مرور الكرام ولكنها تحولت إلى قضية رأي عام شغلت الشارع المصري وتم إطلاق هاشتاج "ادعم بسنت".





ومن جانبه قال محمد عثمان محامي فتاة "ميت غمر"، إن الفتاة تدعي بسنت وتتعرض الآن إلى أكبر حملة تشهير في مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لما حدث لهذه الفتاة من تحرش جماعي والملابس لم تكن هي السبب في تلك الواقعة.





وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن القضية التي تم تقديمها من اجل معاقبة المتحرشين بالفتاة مازالت قيد التحقيقات والفحص في المحكمة لكشف الجناة.





وتابع محامي فتاة "ميت غمر" أن الفتاة تعرضت لتهديدات كثيرة ولأذي نفسي كبير ويجب علينا حمايتها من جميع تلك التهديدات.





ومن جانبه قال خالد البري المحامي عن المتهمين في قضية فتاة ميت غمر، إن يوم الخميس الماضي كانت الفتاة "بسنت" كانت ترتدي ملابس مثيرة وتمشي فى شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر وكان الشارع متكدسا بالشباب فقام بعض الشباب بالتجمع حولها وتسببوا في بعض المضايقات لها وذهبت إلى قسم الشرطة وأبلغت أنهم قاموا بالتحرش بها.





وأضاف «البري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن رئيس مباحث قسم ميت غمر توجه إلى مكان الواقعة وألقي القبض علي بعض الشباب وأخذ الفيديوهات التي تم تصويرها من خلال الكاميرات المتواجدة في الشارع وكانت المفاجأة أن الـ 7 شباب الذي تم القبض عليهم لم يكونوا من ضمن الذين قاموا بمضايقة بسنت.





وتابع خالد البري أن الشارع تجمع به أكثر من 300 أو 400 شاب في ذلك الوقت وتم مناشدة الشرطة مرات عديدة من قبل من لمنع تكدس الشباب في هذا الشارع منعا لحدوث كوارث مثل ما حدث مع بسنت.



