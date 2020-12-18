رئيس وحدة مكافحة العدوى تقدم 8 نصائح للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن ما اتخذته جامعة عين شمس من قرار بمنح العاملين بكل من بالإدارة العامة للجامعة والعاملين الكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين، مجرد إجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.









وأضافت سامية عبده لـ صدي البلد أن الوضع مستقر ومصر لم تصل إلى الذروة حتى الآن، موضحة أنه يتم عمل ندوات في جميع الكليات لتقديم النصائح للطلاب وهيئة أعضاء التدريس.





وقدمت سامية عبده نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة في فصل الشتاء.





١-تهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.

٢-الالتزام الكمامة في الأماكن المزدحمة

٣-تعقيم الاماكن جيدا بصفة مستمرة

٤- التباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات

٥-تخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون

٦-تطهير الكمامة القماشية بعد خلعها يوميًا بالمياه والكلور

٧-الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة لتجديد النشاط والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة

٨-عدم تناقل الأدوات الشخصية وبخاصة في حالات العزل المنزلي



