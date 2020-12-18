قبل خطاب لرئيس الوزراء.. انفجار في ملعب رياضي بالصومال

أفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن انفجارا ضخما وقع في أحد ملاعب مدينة جالكعيو قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.





وأضافت القناة أن روبلي لم يكون موجودا في المكان وقت الانفجار.





وأصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مطلع الشهر الحالي أمرًا بسحب القوات الأمريكية من الصومال في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات الأمريكية قبل مغادرته البيت الأبيض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.





وهناك 700 جندي أمريكي في الصومال تتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية فى مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.





وحول ذلك قال الخبراء إن أمريكا تسحب قواتها من البقاع الساخنة وأحد أماكن تقديم الدعم في مواجهة الجماعات الإرهابية، بالتصدي لتنظيم القاعدة.





وقلل البنتاجون من أهمية الانسحاب بقوله "إن الأمر لا يعد تغييرًا في سياسة الولايات المتحدة. وستحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في الصومال".





لكن قرار الانسحاب الأمريكي من الصومال الذي يضاف إلى قرارت الإنسحاب من العراق وأفغانستان، لم ينل تأييد الحكومة الصومالية وأعلى مستوى بها، إذ عبر عن ذلك الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الذي رفض الانسحاب الأمريكي، وقال على تويتر الشهر الماضي" الدعم الأمريكي مكننا من محاربة حركة الشباب بشكل فعال، ولا يمكن تحقيق انتصار إلا من خلال الشراكة الأمنية المستمرة ودعم بناء القدرات".





وطالب بعض الصوماليين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالعدول عن قرار ترامب عندما يتولى الحكم في 20 يناير المقبل.