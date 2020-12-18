منطقة واعدة.. عادل زيدان يكشف تفاصيل مشروع العاصمة الزراعية الجديدة في وادي النطرون.. فيديو

كشف المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون، تفاصيل أكبر مشروع زراعي في منطقة وادي النطرون، موضحا أن هذا المشروع هو عاصمة مصر الزراعية الجديدة.





وأكد زيدان في لقاء بمنطقة وادي النطرون مع الإعلامي شعبان بلال في برنامج من سيزرع المليون، المذاع على قناة الصحة والجمال، أنه تم استصلاح وزراعة ألف فدان خلال السنوات الماضية لتكون باكورة مشروع العاصمة الزراعية الجديدة، التي هي مشروع زراعي صناعي متكامل.





وعدد زيدان مزايا منطقة وادي النطرون، مشددا على أنها منطقة واعدة للاستثمار الزراعي فهي تمثل الظهير الصحراوي الوحيد لـ 6 محافظات، مشيرا إلى أن الدولة وضعت كافة إمكانياتها لتحويل صحراء وادي النطرون إلى أكبر مشروع استثماري بدعم شباب المستثمرين والمزارعين ورواد الأعمال.





وأكد زيدان خلال اللقاء أن المشروع يشمل 1000 فدان منزرعة بمحصول الزيتون منها 700 فدان يعتمدوا على الكهرباء التي وفرتها الدولة و300 فدان على الطاقة الشمسية وهو أكبر مشروع للزراعة بالطاقة الشمسية في المنطقة، بالإضافة إلى مزرعة عملاقة تسع 1000 رأس ماشية، ومصنع لتخليل وعصر الزيتون، ومجمع تجاري يشمل محلات مختلفة لتقديم الخدمات للمستثمرين.









https://www.youtube.com/watch?v=03bm7nuVvlw&t=22s