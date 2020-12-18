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دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى يرتبط بـ تلوث الهواء

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:57 م
أمراض الكلى
أمراض الكلى
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نهى هجرس
تشير دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص قد يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بأمراض الكلى إذا كانوا يعيشون في مناطق بها تلوث هواء مرتفع، تظهر النتائج في العدد القادم من JASN .

من المعروف أن التعرض لجزيئات دقيقة من تلوث الهواء - تسمى الجسيمات الدقيقة - يزيد من خطر إصابة الناس بأمراض القلب والرئة ، ولكن آثاره على صحة الكلى غير واضحة.

للتحقيق ، قام فريق بقيادة Luxia Zhang ، MD ، MPH و Shaowei Wu ، MD ، Ph.D. (جامعة بكين) حللت بيانات المسح من 47204 بالغًا في الصين وقدرت مستويات تلوث الهواء لمدة عامين في العنوان السكني لكل مشارك من المعلومات المستندة إلى الأقمار الصناعية.

ما يقرب من 10.8 ٪ من المشاركين يعانون من أمراض الكلى المزمنة . ارتبطت كل زيادة بمقدار 10 ميكروغرام / م 3 في تركيز الجسيمات الدقيقة في عنوان المشارك باحتمالات أعلى بمعدل 1.3 مرة للإصابة بالمرض. كان هذا الارتباط أقوى بشكل ملحوظ في المناطق الحضرية ، والذكور ، والمشاركين الأصغر سنًا ، والمشاركين غير المصابين بأمراض مرضية مصاحبة.

قال الدكتور تشانغ: "على الرغم من أن جودة الهواء المحيط قد تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية في الصين ، إلا أن مستوى الجسيمات السنوي الوطني في الصين يتجاوز إرشادات منظمة الصحة العالمية".

أشار المؤلفون إلى أن النتائج تقدم أدلة لصانعي السياسات ومسؤولي الصحة العامة على الحاجة إلى تدابير أكثر صرامة لمراقبة جودة الهواء للمساعدة في حماية صحة الكلى للأفراد.

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