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تعليم

حصول مجلة "بحوث الشرق الأوسط" على الترقيم الإلكتروني Online lssn

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:43 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
حصلت مجلة "بحوث الشرق الاوسط" التي يصدرها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، على الترقيم الإليكتروني Online lssn وهذا يعد اضافة جديدة تميز المجلة عن غيرها وتسهل الحصول عليها عبر الانترنت ، كذلك ستصدر المجلة شهريا بدءا من عدد يناير القادم 2021 خدمة للباحثين المصريين والعرب ، وذلك نظرا للإقبال الكبير على النشر في المجلة ، وفي اطار التطوير أيضا يتم تطوير غلاف المجلة مع صدور المجلة للعام 47 .

وفي سياق اخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أصدر أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بمنح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل ، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ .

ويمنح العاملين بكل من بالإدارة العامة للجامعة والعاملين بالكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين ، الدفعة الأولى اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري. و الدفعة الثانية إعتبارًا من الأحد ٢٧ ديسمبر وحتى الخميس ٣١ من الشهر ذاته.

و يستثنى من القرار العاملين بالإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني و الإدارة العامة للشئون الهندسية و الإدارة العامة للشئون الإدارية و شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

وفى إطار متصل يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط للدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس عقد مؤتمر بعنوان: "مائة عام على تأسيس بنك مصر "  1920 -2020م وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر في تمام الساعة 10صباحًا بمقر المركز .
وياتي ذلك تحت رعاية ا.د/ محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د/ اشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط حيث يشارك في المؤتمر كوكبة من أساتذة الجامعات ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد.

ويتألف المؤتمر من جلستين: يرأس الجلسة الأولي: أ.د. أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

كما يرأس الجلسة الثانية : أ.د. محمد عبد الوهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب جامعة عين شمس، ورئيس شعبة الدراسات السياسية بالمركز.
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