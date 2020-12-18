أنغام تطرح فيديو كليب "مزح" عبر إنستجرام .. شاهد

طرحت الفنانة أنغام، اليوم الجمعة، كليب أغنيتها الخليجية الجديدة، «مزح»، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت أنغام مقطعا من الأغنية وعلقت عليها: "ودِّي أضحك.. بس قلي وش يضحك في الجروح #أنغام #مزح".







ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، وهم "مزح" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و"أناني" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"طاولة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر ، و"ثلاثة حروف" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"آخر لقاء" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"تسلم يدينه" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"أسمك حبيبي" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و"غريب" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.







وأعلنت الفنانة انغام عن انطلاق ألبومها الجديد "مزح" من خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة "twitter"، وعلقت علي الفيديو قائلة:"تقدروا تسمعوا البوم مزح دلوقتي علي ديزر.





وكانت أنغام، قد كشفت عن تعاونها الثانى مع المستشار تركى آل الشيخ فى ألبومها الخليجى الجديد والذى من المقرر أن يتم طرحه خلال الايام القلية المقبلة.





وقالت أنغام، فى تسجيل صوتى لبرنامج ET بالعربى: "اتعاون مع المستشار تركى ال الشيخ فى اغنية جديدة بعنوان "لايقين" ويعد ذلك التعاون الثانى بيننا".





وأضافت قائلة: "أشعر أن الأغنية جديدة ومختلفة عن الأغانى التى قدمتها من قبل واتصور انها جديده علي المستشار تركى ال الشيخ ايضا ومختلفة عنى وأتوقع نجاحها عند طرحها".







يذكر أن أنغام طرحت العام الماضي ألبوم "حالة خاصة جدا"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وضم 14 أغنية هى (حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك، على حسك في أيامي، يا ريتك فاهمني، بتوصفني بتكسفني، نزوه، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا).