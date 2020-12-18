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محافظات

إجراء 10 عمليات كبرى بقسم جراحة الأورام بمستشفى السويس العام

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:18 م
اورام
اورام
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حسن غنيمة
أجرى فريق طبي تحت رئاسة الدكتور سليمان القماش بجامعة قناة السويس، يضم أساتذة جراحة اورام وجهاز هضمي وأوعية دموية وتجميل وجراحة عامة، 10 عمليات كبرى ودقيقة بقسم جراحة الأورام بمستشفى السويس العام.

وكانت العمليات تضم سرطان بالغدة الدرقية وتم استئصال كلي للغدة وسرطان بالوجه  وتم استئصال السرطان وتجميل الوجه وكذلك عمليات استئصال دوالي الساقين واستئصال المرارة وعمليات بتر تحت الركبه  وورم بفروة الرأس وعمليات فتق صري وفتق إربي.

وجدير بالذكر، أن العيادة تستقبل المرضي يوم الاثنين من كل اسبوع ويتم اجراء الجراحات يوم الأربعاء بعد تجميع الحالات.

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس بمجهودات الفريق الطبي بقسم الأورام، وبفريق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة المتواجد بالسجل المدنى بمدينة المستقبل، مطالبًا بالاستمرار بتقديم الخدمة للمترددين لنهاية المبادرة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.

جاء هذا أثناء جولته المفاجئة للإطمئنان علي سير العمل بالمبادرة الرئاسية وكان في استقباله العميد محمد جلال مدير إدارة الأحوال المدنية بالسويس.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد البرعى التعليمات للإدارة الصحية بفيصل بتشكيل فريق من مبادرة دعم صحة المرأة المصريه داخل السجل المدنى وتقديم الخدمات التوعوية وفحص المترددات.



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