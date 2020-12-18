محافظ الدقهلية : تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بدور العبادة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة شيماء صديق مديرعام ادارة المرافق بديوان عام المحافظة للتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية اوقاف الدقهلية والمطرانيات والكنائس بنطاق محافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ اعمال تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياة بدور العبادة ( المساجد الاهلية - والكنائس) على مستوى المحافظة وذلك بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتفعيل الاجراءات الحكومية لترشيد استهلاك المياة باعتبار ان مياة الشرب قضية قومية لابد من تضافر جميع الجهود للحفاظ عليها.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه ،وفى ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للسادة المحافظين بشأن أليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و 6 آلاف كنيسة،وتفعيلا لإجراءات الحكومة في هذا الشأن بالمحافظات.







أوضحت مدير عام المرافق أنه بدأ بالفعل بنطاق المحافظة تركيب القطع الموفرة المشار اليها بعدد من المراكز والمدن والأحياء فى كل من تمى الامديد وطلخا وشرق وغرب المنصورة، مضيفا أنه يجرى حاليا الحصر الشامل لصنابير المياه فى جميع دور العبادة، وأن العمل مستمر لتغطية جميع المساجد الأهلية بنطاق المحافظة كما يتم تنفيذ توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال تعليق بوسترات، توضح أهمية القطع الموفرة، تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية.





أكد المحافظ أن هذه الاستراتيجية تستهدف تغطية 1937 مسجدا أهليا على مستوى المحافظة، وسيكون لها الأثر البالغ والكبير فى ترشيد استهلاك المياه بشكل عام.





وأشار إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، موجها الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لما يقدمه من دعم وذلك بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب هذه القطع ومتابعتها من خلال فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ .





كما أكد المحافظ أن مشاركة وزارة التنمية المحلية مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية يساهم في تطبيق الاستراتيجية المشار اليها بالشكل الأمثل حفاظًا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.