امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة حلوان.. تعليمات من الكليات للوقاية من كورونا داخل اللجان.. وجداول خاصة مراعاة للظروف

تربية حلوان : توجه تعليمات الطلاب اثناء الامتحانات

واقتصاد منزلى حلوان : تبدأ امتحانات التخلفات

جدوال امتحانات تربية حلوان وفق الجراءات الاحترازية









بدأت الجامعات فى اعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من موجة الثانية من الاصابات بفيروس كورونا ولذلك راعت جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء امتحانات، وذلك بعد ان انتهت معظم كليات الجامعة من إداء امتحانات الميد ترم والتى قامت وسط اجراءات احترازية مشددة.





يرصد صدى البلد الاجراءات التى سوف تتبعها جامعة حلوان فى اثناء امتحانات الفصل الدراسي الاول وكيفية وضع جداول الامتحانات :-





اعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن تعليات يجب على الطلاب اتباعها اثناء امتحانات منتصف العام حتى تمر الامتحانات فى سلام وأمان وبدون حدوث اى اصابات بفيروس كورونا





اقرأ أيضا:

تعليمات كلية التربية :





- على الطالب ان يكون متواجد قبل مواعيد الامتحانات بساعة ونصف على الاقل حتى يتم قياس دراجة الحرارة لهم و تطبيق الاجراءات الاحترازية لهم المحددة من إدارة الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





- يمنع منعآ باتآ تبديل الادوات الشخصية بين الطلاب وبعضم البعض





- يجب على كل طالب إحضار زجاجة مياه خاصة بيه ويمنع تبديلها مع اى احد من الطلاب .





- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم البعض ومنع التجمعات فيما بينهم فى اثناء الامتحانات او قبل دخول اللجنة او بعد الامتحان .





- يمنع دخول اى طالب الى لجنة الامتحان بدون ارتداء كمامة





- ممنوع إصطحاب الملازم والكتب والحقائب و الهواتف النقالة داخل لجان الامتحانات





- وحددت الكلية ايام الاحد و الثلاثاء و الخميس كمواعيد لعقد الامتحانات وفى تمام الساعة 9 صباحآ





- الالتزام بإتباع تعليمات المسئولين عن تنظيم اللجان والسادة الملاحظين





- تعقيم وتطهير لجان الامتحانات يوميآ قبل بداء الامتحانات





- تهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.





وكشفت كلية التربية بجامعة حلوان، عن مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021 لطلاب فرق الكلية الأربعة، وسط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة الطلاب.

وصرح مسئولو ادارة شئون الطلاب بكلية التربية بجامعة حلوان لـ"صدى البلد" بأن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم الاحد 3 يناير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الاربعاء الموافق 4 فبراير 2021 .

اقرأ أيضا:

صبحي: دور وكالة الفضاء المصرية هام وعظيم والوزارة لها أندية علوم كثيرة بمراكز الشباب









وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/ 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.





وفي هذا الإطار أكد بدأ طلاب كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان امتحانات التخلفات لمنتصف الفصل الدراسي الأول العام الدراسى 2020/2021 منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية.





وأعلنت الكلية استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول مشيرة إلى أنه جار إعلان الجداول المبدئية للكليات .





واضاف مسؤلى ادارة شئون الطلاب بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان لصدى البلد انه بالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة او مادتين من سنة سابقة فمن المقرر ان تبدء يوم 15 ديمسبر 2020 و تستمر حتى يوم 21 ديسمبر 2020 .





وشددت ادارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الكلية و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .



