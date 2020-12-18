الشوط الأول.. سموحة يتعادل مع الاتحاد 1-1 في الدوري





افتتح حسام حسن التسجيل لـ سموحة في الدقيقة 29، بعدما مرر له التونسي رفيق كابو الكرة من الجهة اليمنى.





وعادل الإيفواري رزاق سيسيه النتيجة سريعًا للاتحاد في الدقيقة 31 بهدف رائع من صناعة لزميله عمار حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.



وأعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري، على ستاد الاسكندرية، في الاسبوع الثاني للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسه المرمي :الهاني سليمان

خط الدفاع :أحمد جمال. رجب نبيل، اطهر الطاهر، محمد عبد المنعم

خط الوسط :محمد متولي كناريا، علي غزال، حليمو، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.

خط الهجوم :حسام حسن.



انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي سموحة والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز