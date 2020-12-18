التعليم العالي في أسبوع.. افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثانى للخلايا الجذعية.. توقيع بروتوكول جديد لتقديم منح دراسية بالجامعات الأهلية.. وتبادل الخبرات بين مصر والعراق

التعليم العالي تفتتح المؤتمر العلمي الدولي لليابان

لتبادل الخبرات.. مصر والعراق توقعان البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي

خالد عبد الغفار يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثانى للخلايا الجذعية





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثانى للخلايا الجذعية وتوقع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة لتقديم منح دراسية للجامعات الأهلية.





عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، أمس الخميس، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين، على هامش زيارة الوفد العراقي للقاهرة لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، طبقا لتوصيات اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.





وشهد الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي للأعوام 2020/2022، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينص البرنامج التنفيذي على استمرار التعاون الثنائي بين مؤسسات التعليم العالي، وعقد اتفاقيات توأمة بينها.





كما ينص البرنامج على تبادل أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي؛ تنظيم زيارات قصيرة الأجل لأساتذة مصريين وعراقيين، أعضاء هيئة تدريس في مختلف التخصصات العلمية لتقديم محاضرات وتبادل الخبرات مع نظرائهم، والمشاركة في الفعاليات، وكذلك توفير الوثائق اللازمة للباحثين من الجانبين وتبادل الرسائل العلمية والمناهج الدراسية والمطبوعات والدوريات العلمية والمؤلفات المترجمة.





كما يتضمن البرنامج التنفيذي، إحياء الفعاليات العلمية والثقافية المشتركة بين الدولتين، من خلال تنظيم دورات تدريبية ولقاءات ومؤتمرات وحلقات دراسية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين والعراقيين، وتنظيم معرض تعليمي لنشر وترويج وتسويق الجامعات في البلدين، وبحث معادلة شهادات عدد أكبر من الجامعات المصرية بالعراق لتسهيل استقبال مزيد من الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر والاستفادة من الخبرات المصرية في إقامة مركز لزراعة نخاع العظام بالعراق.





وفي مجال البحث العلمي، تناولت المناقشات، دفع التعاون الجاد بين الطرفين خاصة في مجالات الاهتمام المشترك مثل الطاقة والمياه والزراعة، وإطلاق نداء بحثي مشترك في المجالات العلمية المشتركة، لكي تستفيد العراق من الطفرة التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، في توطين التكنولوجيا وفي إنشاء الحاضنات التكنولوجية وأدوية العلوم، وإجراء أبحاث مشتركة، والإشراف المشترك على الأبحاث العلمية.





وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا البرنامج هو امتداد للعلاقات الطويلة التي تربط البلدين وتوثيق للتعاون بينهما فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا لتوفير الفرصة للجانب العراقي للإفادة من التجربة المصرية في التوسع في التعليم العالي من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية بمستوى عالمي، وخاصة تجربة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.





من جانبه، أعرب وزير التخطيط العراقي عن سعادته بحسن الاستقبال والتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي المصرية، مشيرا لرغبة بلاده في البدء بتجهيز ملحقية ثقافية عراقية لرعاية الطلاب العراقيين بمصر والذين يتزايد عددهم، حيث يصل عددهم الحالي 22 ألف طالب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرا لتطلع بلاده لزيادة المنح المقدمة من مصر للطلاب العراقيين، وتسهيل العقبات التي تقابلهم خلال دراستهم في مصر، وتقديم حافز للطلاب المتفوقين.





حضر الاجتماع من الجانب المصري، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ود. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ود. ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، ود. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ومن الجانب العراقي أحمد نايف رشيد سفير العراق بالقاهرة، علي حميد كاظم مستشار وزارة التعليم العالي العراقية، حازم باقر مدير عام إدارة البعثات، حسين كاظم مسؤول شئون الطلبة بالسفارة العراقية.





كما عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، بشأن رغبة الأخير في تقديم منح دراسية للطلاب ومعامل الحاسب الآلى، للجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة - العلمين - الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة)، في إطار دعم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة.





وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، المؤتمر العلمي الدولي اليابان – أفريقيا للالكترونيات والاتصالات والحاسبات وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي تنظمه مدرسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب الآلي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بالتعاون مع جامعة كيوشو اليابانية





ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور، تشمل ( مجال إنترنت الأشياء، وتطبيقات الهندسة الطبية الحيوية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس) وغيرها من المجالات الهندسية والالكترونيات.





وقدم الدكتور خالد عبدالغفار التهنئة للقائمين على تنظيم المؤتمر على إقامة المؤتمر في هذا التوقيت رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.









وأشار عبدالغفار إلى ضرورة الاستمرار في دعم التعاون العلمي بين الجامعات المصرية واليابانية، والعمل على الربط بين الباحثين في مصر واليابان وأفريقيا والعالم أجمع.





كما ثمن عبدالغفار الاستجابة السريعة للجامعة المصرية اليابانية لمبادرة "بناة مصر الرقمية" كجزء من مبادرة "رؤية مصر 2030" والتي أشار إليها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه مقر الجامعة الجديد في سبتمبر الماضي، وتتضمن المبادرة برامج في مجالات إنترنت الأشياء، وهندسة المعلومات، والأمن السيبراني، وذلك تمشيًا مع اتجاه الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية وبناء مدن ذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.









وتطرق الوزير إلى تطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء شراكات بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية مع الجامعات الدولية الرائدة، وذلك لوضع مصر علي خريطة التميز العلمي والأكاديمي محليًا وعالميًا، كما هو الحال في الجامعات الأهلية الجديدة كجامعات ( الجلالة، والملك سلمان، والعلمين والمنصورة الجديدة)، والتواصل مع أساتذة وعلماء مصر والمتخصصين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم المعرفية والتطوير الدائم والمستمر في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي المصري.









وفي كلمته أكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أنه تم قبول 21 بحثًا علميًا من إجمالي 38 بحثًا، تم تقديمهم للنشر بالمؤتمر، وشارك في تقييم الأبحاث نخبة متميزة من المتخصصين من اليابان ومصر والسويد وكندا وأستراليا والصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا.









وذكر الجوهري أن الجامعة ترتبط بشراكات أكاديمية مع جامعات يابانية وتطبق النظم اليابانية في التعليم المبنية على المشروعات والدراسات المعملية، كما أن الجامعة تمنح درجات علمية مشتركة للماجستير والدكتوراه في مجالي الإلكترونيات وعلوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة كيوشو اليابانية.









وأشاد رئيس الجامعة، بالمشروعات الجديدة والتوسعات في مباني الجامعة والتي تم افتتاحها مؤخرًا، ودعم أواصر التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية واليابان لتخريج دفعات من العلماء في التخصصات التي تواكب متطلبات سوق العمل.









ومن المقرر أن تتناول الجلسات النقاشية بالمؤتمر أبحاث متقدمة في محاور متنوعة ، حيث سيعرض الباحثون أحدث ما توصلوا إليه ونتائج أبحاثهم المقبولة للنشر بالمؤتمر.









بينما افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثانى للخلايا الجذعية، الذي تنظمه جامعة المنصورة بعنوان "خطوة نحو التجارب السريرية"، وكذلك فعاليات المؤتمر السادس لمركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السري بعنوان "الملتقى المصري الفرنسي العشرين لعلم المناعة الإكلينيكية وتوافق الأنسجة"، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فرحة الشناوي مدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية، والبروفيسور دومينيك شارون أستاذ المناعة الإكلينيكية وتوافق الأنسجة بجامعة باريس، والبروفيسور فليب منشيه أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة باريس وجراح القلب بمستشفى جورج بمبيدو لعلاج فشل القلب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وخلال الافتتاح، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن البحوث في مجال الطب التجديدي قطعت شوطًا طويلًا، واكتسبت نتائجها قوة وانتشارًا كبيرين على المستوى الدولي، وفتحت أبواب أمل واسعةً لمواجهة العديد من الأمراض التي طالما استعصى علاجها على العلماء، لافتًا إلى إننا في السنوات الأخيرة عايشنا خطوةً أكبر في مجال التطبيقات البحثية في هذا المجال حيث دخل العلاج بالخلايا الجذعية مرحلة التجارب السريرية، مشيرًا إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، شهدت تسابق المراكز البحثية المرموقة حول العالم في العديد من التجارب السريرية.









ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، على أهمية التعاون المصري الفرنسي وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال المناعة والذي يتطور سريعا بتطور الأمراض واستخدام الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض، مشيرًا إلى أن الجامعة تشارك في برنامج الجينوم من خلال مركز أبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السرى بالجامعة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يلقي دعم كامل من وزارة التعليم العالي ينعكس على تطور البحث العلمى في مصر وإيجاد طرق حديثة لعلاج العديد من الأمراض.







