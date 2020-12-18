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أستاذ فيروسات: أمريكا والهند وفرنسا حطمت الأرقام القياسية في إصابات كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، اخر تطورات تفشي فيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في العالم. 

وأضاف شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أمريكا والهند وفرنسا يحطمان الأرقام القياسية في أعداد الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن سلالات فيروس كورونا ظهرت في الدول الأوروبية، وتكون أعراضها عنيفة على المريض، ومن الممكن أن تسبب الوفاة.


وأوضح أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت العالم في تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث إنه وجد سلالات جديدة للفيروس منها العنيف جدًا، ومنها المسبب للانتشار السريع، وغيرها.

وفي السياق نفسه كشف عن الفئات المستثناه من التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، قائلا :" تم استثناء حالات السيدات الحوامل من التطعيم ضد فيروس كورونا"، موضحا لأنه يستوجب استشارة الطبيب المعالج. 

َوتابع أن اللقاح الروسي عبارة عن فيروس كامل ويضاعف ويقتل ويحقن في الإنسان، خاصة أنه أرخص اللقاحات لسهولة صنعه، وتمتد صالحيته إلى 6 أشهر، بينما اللقاح الصيني جرب لأكثر من 30 ألف مواطن، وكانت نسبة مضاعفاته ليست بالأهمية، وأثبت فاعليته تجاه كورونا.

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