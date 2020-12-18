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كيف غيرت الجائحة العالم عام 2020 وما تأثيرها على أوروبا؟.. فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا يرصد كيف غيرت الجائحة العالم عام 2020 وما تأثيرها على أوروبا؟

ووفقا للتقرير فقد شل فيروس كورونا الاقتصاد العالمي وحجرَ نحوَ أربعة مليار إنسان في منازلهم، فيما توفي أكثر من 1,6 مليون شخص بسبب الوباء، كما أصيبَ ما لا يقلُ عن 72 مليونًا بالفيروس.

ومع زيادة خطورةِ هذا الوباء وتأثيراته المتنوعة على المستوى العالمي، بدأت تتبلور ملامح عالم ما بعد كورونا، حيث تتعرض منظومة العلاقات الدولية وأيضًا النظام العالمي اللبيرالي لإعادةِ النظر والتقييم.

 هناك تحول كبير في مراكز الإنتاج من أوروبا الغربية والاقتصاديات الكبرى من ضمنها الصين، والتي تعد دولة كبرى ذات نظام سلطوي، والتي استطاعت السيطرة على اقتصادها مع دفع ثمن باهظ".


شل فيروس كورونا الاقتصاد العالمي وحجرَ نحوَ أربعة مليار إنسان في منازلهم، فيما توفي أكثر من 1,6 مليون شخص بسبب الوباء، كما أصيبَ ما لا يقلُ عن 72 مليونًا بالفيروس.

ومع زيادة خطورةِ هذا الوباء وتأثيراته المتنوعة على المستوى العالمي، بدأت تتبلور ملامح عالم ما بعد كورونا، حيث تتعرض منظومة العلاقات الدولية وأيضًا النظام العالمي اللبيرالي لإعادةِ النظر والتقييم.



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