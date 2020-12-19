جامعة عين شمس في أسبوع.. إجازة تبادلية للإداريين لمواجهة كورونا.. وافتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

_ المدن الجامعية بعين شمس: أولوية السكن للطلبة الأعلى تقديرا والمنتمين لمناطق نائية

_ جامعة عين شمس تستقبل وفدا من منطقة الروتاري 2451 لدعم التعاون









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها منح إجازة تبادلية للإداريين لمواجهة فيروس كورونا وافتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس.









وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بمنح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ .





يمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة والعاملين بالكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين ، الدفعة الأولى اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري و الدفعة الثانية إعتبارًا من الأحد ٢٧ ديسمبر وحتى الخميس ٣١ من الشهر ذاته.





ياتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويستثنى من القرار العاملين بالإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني و الإدارة العامة للشئون الهندسية و الإدارة العامة للشئون الإدارية و شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.





وفي سياق اخر افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة، والذي يهدف الي دمج الطلاب ذوي الاعاقه في المجتمع الجامعي، مع تمكينهم من الاستفاده باكبر قدر ممكن من قدراتهم ومواهبهم.





من جانب اخر اعرب الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس عن فخره وتقديره للدكتورة نورهان مجدي التي فازت رسالتها بعنوان : "صورة المرأة فى الدراما الأجنبية المدبلجة بالعربية وإنعكاسها على صورة الذات لدى المرأة المصرية" بقسم الاعلام كأفضل عمل في مجال رسائل الماجستير أو الدكتوراه التي تناولت حلولا لقضايا المرأة في المجتمع لتشجيعهم على مسيرة علمية فاعلة لدعم النساء و مساندتهن لأداء أدوارهن في كافة مجالات الحياة.









كما اعرب "عميد الكلية" عن فخره وتقديره لطلاب مشروع التخرج الذي يحمل اسم "فيكي منها" من إنتاج طلاب قسم علوم الإتصال والاعلام كلية الآداب جامعة عين شمس والذي يناقش ثلاث شخصيات نسائية واجهن مشاكل حياتية تغلبن عليها وأصبحن قدوة.









من جانب اخر قال إبراهيم سعيد المشرف العام علي المدن الجامعية بجامعة عين شمس إنه لم يتم غلق باب التقديم للطلاب المتقدمين للسكن بالمدن الجامعية، موضحا أنه يتم التسكين بشكل طبيعي والأولوية في التسكين بناء على أعلى التقدير والطلاب الذين يسكنون في أماكن نائية .





وأضاف المشرف العام علي المدن الجامعية لـ صدى البلد انه تم تسكين طلاب الدفعة الأولى بشكل كامل وسط اجراءات احترازية مشددة، موضحا انه يتم الان تسكين الطلاب أصحاب تقدير "جيد" وتم الانتهاء من تسكين طلاب "امتياز وجيد جدا".





وأشار إلى أن كل طالب له غرفة خاصة به وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامته بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير المنشآت وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.





وأكد أنه يتم تسكين الطلاب الذين ظهرت أسماؤهم في نتيجة القبول بالمدن الجامعية علي موقع الزهراء.

ورفعت المدن الجامعية بجامعة عين شمس حالة الطوارئ استعدادا لقبول 5500 طالب وطالبة بينهم 2000 طالب بمدن البنين، و3500 طالبة تقريبا بمدن الطالبات.





وتنشر صدي البلد شروط الإقامة بالمدن الجامعية:

حددت جامعة عين شمس شروط الإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد:





1- أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز "طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر بمحافظة القليوبية، و"الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات" محافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى





2-أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

3- ألا يكون الطالب مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب





4-ألا يكون صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن .

5- أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالبة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام ساب.





كما استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا من روتارى مصر في إطار التعاون المستمر بين جامعة عين شمس ومؤسسات المجتمع المدنى.





وأكد الدكتور محمود المتينى أن الإدارة العليا بجامعة عين شمس تتلقى تقرير يومى عن المستشفيات وعدد المرضي و حصر شامل يتم تحديثه باستمرار للمخزون الخاص بـ الكمامات والقفازات وغيرها من وسائل الحماية خاصة أن الجامعة لديها أكثر من جهة طبية ( الدمرداش - عين شمس التخصصي - الميدانى - العبور ) وذلك لتعويض النقص باستمرار.





ولفت إلى أنه حاليا لا يوجد مشاكل في تواجد المستلزمات الخاصة بالحماية حيث استطاعت المصانع المصرية تغطية الاحتياجات .





وأوضحت إيناس سامى رئيس سابق بالروتارى أن هناك منحة بمبلغ مليون ونصف من المؤسسة الروتارية تم تقديمها لثلاث جامعات مصرية هى عين شمس والقاهرة وبنها توفير ملابس وقائية للأطباء بالمستشفيات تضم ( ماسكات N95 - بووتات - نظارات وقائية - ماسكات للجراحين -:بدل وقائية - جوانتيات - دروع للوجه - غطاء للاحذية لغرف العناية المركزة) .



