ماذا لو تناول شخص لقاحين مختلفين لـ كورونا.. النتيجة مجهولة

عرضت قناة العربية الفضائية، تقريرا بعنوان "ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟"





وقال التقرير إن أكثر ما يشغل دول العالم في الوقت الحالي هو الحصول علي لقاح فايزر وترقب ترخيص لقاحي موديرنا واكسفورد، ولكن يبقي السؤال الأهم "ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين؟" .





وتابع التقرير أن هذا السؤال لم نجد له إجابة قطعية حتي الآن ولكن هناك دراسات قائمة حول تشابه لقاحات فيروس كورونا وإمكانية أن يأخذ الشخص لقاحين مختلفين أم لا.



