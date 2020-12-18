اللتر بـ1000 جنيه.. إقبال كثيف على لبن الحمير في ألبانيا.. تفاصيل

يشهد شراء حليب الحمير، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في ألبانيا، وذلك بعد ترويج لمزاعم تفيد بفائدته في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا الوبائي.

ويقبل الكثيرون من الألبانيين على شراء لبن الحمير، على الرغم من وصول سعره إلى 50 يورو للتر الواحد، أي ما يوازي ألف جنيه مصري، حيث بالكاد يصل متوسط الأجر الشهري في ألبانيا لنحو 400 يورو للفرد.

وبحسب ما نشرته قناة "روسيا اليوم"، أوضح مواطن ألباني يدعى إلتون كيكيا، صحفي سابقا، وتفرغ للعمل في مزرعة الحمير الخاصة بعائلته، أن هناك زيادة هائلة في طلب حليب الأتان الذي يأتي من أنثى الحمار، خاصة في الأشهر الأخيرة لارتفاع الإصابات لفيروس كورونا التي وصلت بنحو 45 ألف الباني، وذلك بعد وجود مزاعم بأن لبن الحمير يحمي من هذا الوباء.

يذكر أن ألبانيا تمتلك حوالي 50 ألف حمار، وذلك وفقا لتقديرات إعلامية منشورة في وقت سابق، ونظرا لتأثر المناطق الريفية بالتمدد الحضري وتحديث الأنماط الزراعية؛ أدى ذلك إلى تراجع أعداد الحمير بشكل كبير منذ سنوات بألمانيا.