بعد تصريحات وزير الدولة البريطاني.. برلماني: مصر تحظى بعلاقات جيدة بكافة الدول

أشاد النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الدولة البريطاني "جيمس كليفرلي"، بشأن محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا:"مصر تحظى بعلاقات جيدة بكافة دول العالم وذلك يرجع لخطة القيادة السياسية في السنوات الماضية".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر أصبحت تساير الدول العظمى وأصبح هناك علاقات وثيقة ما كافة الدول العربية والإفريقية والأوربية، مشيرا إلى أن الفضل يرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية التي عمدت على إعادة الأمور لوضعها الصحيح.





وأكد عضو مجلس النواب، أن تعزيز العلاقات مع دولة بحجم بريطانيا يكون بمثابة جسر قوى لتقوية العلاقات التجارية والسياسية بينهم، منوهًا إلى أن مصر ذات مناخ أمنى جيد يجعلها تستقبل كافة البلدان الأخرى للاستثمار في دولتنا.









يذكر أن وزير الدولة البريطاني، قد أكد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "جيمس كليفرلي" على محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكًا هامًا لبريطانيا.

وبحث المسؤول البريطاني خلال لقائه مع السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.





وقد رحَّب الجانبان في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتي ستُنظم العلاقات التجارية بين القاهرة ولندن عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير ٢٠٢١. كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.