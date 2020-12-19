برلماني: مصر الداعم الأول للاستقرار بالشرق الأوسط.. وتصريحات "جيمس كليفرلي" تأكيد لذلك

علق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على تصريحات "جيمس كليفرلي"، وزير الدولة البريطاني، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا:"مصر الداعم الأول للإستقرار بالشرق الاوسط وهذه التصريحات تؤكد على قوة الدولة المصرية واحتلالها لمكانة عالية وسط القوى العظمى".





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر في السنوات الماضية استطاعات أن تحقق الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن العلاقات الخارجية المصرية وكافة الدول المختلفة حول العالم أصبحت ممتازة على حد وصفه.





وتابع عضو مجلس النواب:"مصر دولة قوية وموقعها مركزي بين مختلف الدول والاتفاقيات مع الدول المختلفة وتوطيد العلاقات بين دول الشرق الاوسط وأفريقيا وغيرها يزيد من قوة مصر ويدفعها للأمام"، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاتفاقيات بين القوى العظمى في العالم.





يذكر أن وزير الدولة البريطاني، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "جيمس كليفرلي"، قد أكد على محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكًا هامًا لبريطانيا.

وبحث المسؤول البريطاني خلال لقائه مع السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.





وقد رحَّب الجانبان في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتي ستُنظم العلاقات التجارية بين القاهرة ولندن عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير ٢٠٢١. كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.