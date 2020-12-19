برلماني: مصر رائدة بمواردها ولها دور محوري في حفظ السلام

أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بتصريحات "جيمس كليفرلي"، وزير الدولة البريطاني، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا:" ليس هناك شك بأهمية مصر الاستراتيجية التي تجعل لها دور أساسي في منطقة الشرق الأوسط".









وأوضح "عبده"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن موقع مصر المتميز بين دول الشرق الأوسط جعلها من أهم دول المنطقة، لافتًا إلى أنها تضم العديد من الموارد التي تجعلها لها الريادة في المنطقة الاقليمية وبين دول الشرق الأوسط كافة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تعد محط أنظار دول العالم نظرًا لموقعها المتميز بين دول العالم كافة، علاوًة على دورها المحوري في حفظ السلام فلا يمكن لأي دولة في المنطقة أن تفعل أمرًا بدون تدخل مصر وذلك على حد وصفه .









وتابع: " مصر تمتلك مميزات تفضلها عن غيرها من باقي الدول حيث أنها لها قيمة في التأثير على ما يجرى في كافة الدول المجاورة".





يذكر أن وزير الدولة البريطاني، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "جيمس كليفرلي"، قد أكد على محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكًا هامًا لبريطانيا.

وبحث المسؤول البريطاني خلال لقائه مع السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.





وقد رحَّب الجانبان في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتي ستُنظم العلاقات التجارية بين القاهرة ولندن عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير ٢٠٢١. كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.