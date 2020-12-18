"بئر ماء" صدقة جارية على روح الفنانة الراحلة شادية.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو لأحد محبى الفنانة الراحلة شادية قام بإنشاء بئر ماء عذبة فى إحدى المناطق العشوائية كصدقة جارية على روحها دون أن يعلن عن اسمه.







وظهر في الفيديو مواطن يشرح احتياج هذه المنطقة العشوائية للمياه ويدعو للفنانة الراحلة بالرحمة وحسن الجزاء.







ووضع فاعل الخير، لافته علي البئر مكتوبا عليها: "صدقة جارية فى ثواب المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة أحمد كمال الدين شاكر"، وهو الاسم الحقيقى للفنانة شادية، إضافة إلى تاريخ وفاتها.. الثلاثاء 11 ربيع الأول 1439 هجرية - الموافق 28 - 11 - 2017".





وولدت فاطمة أحمد كمال شاكر، أو شادية، في 8 فبراير 1931 في منطقة الحلمية الجديدة بحي عابدين، حيث كان والدها يعمل مهندسا زراعيا، وكان عمله يستدعي وجوده على بعد خطوات من قصر عابدين.





وبعد رحيل شادية، قالت ناهد شاكر، ابنة شقيقها، إن جد الفنانة كان يتميز بالصوت العذب، وكان دائما يحب الغناء في المنزل، لافتة إلى أنه من علم شادية أصول الغناء على أغاني ليلى مراد.





وأضافت "ناهد"، خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة" عبر قناة CBC الفضائية، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها تعاقدت في بدايتها الفنية على فيلم باسم "هدى"، ثم ذهبت إلى حفلة عيد ميلاد لإحدى صديقاتها تدعى شادية، وهو ما جعلها تغير اسمها من هدى إلى شادية.





من جانبه، قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن جميع الملحنين في هذا العصر تعاملوا معها أمثال محمد فوزي، ومنير مراد، وبليغ حمدي، مؤكدًا أن أفضل المؤلفين الذين كتبوا لشادية فتحي قورة.





اختفت شادية عن الشاشة الكبيرة فى منتصف الثمانينيات بعد فيلمها "لا تسألني من أنا"، وصرح نجل شقيقتها خالد شاكر أثناء تسلمه درع تكريمها من ملتقى رائدات السينما المصرية، قائلًا: "بعد اختفائها دخلت فى حالة تقربها من الاعتزال".





كانت أغنيتها "وادي حالي وحال كل المؤمنين" الأخيرة في مسيرتها الفنية، فقررت بعدها الاعتزال لتأثرها بالأغنية بشكل كبير.





ومرت شادية بالكثير من الابتلاءات، وأصبحت تنظر للأمور بشكل مختلف، وبالفعل اعتزلت بعد أغنيتها الأخيرة، واعتذرت عن كل الأعمال التي اتفقت على تقديمها، وأكد نجل شقيقتها أن الأمر كان له علاقة وثيقة بالدين وليس بالأعمال الفنية.





وكتبت شادية بخط يدها أمنيتها التي لا يعرف عنها الناس، وأجابت عن سؤال: "ما هى أكبر أمنية لك، لا يعرفها الناس؟"، قائلة: "كنت أتمنى أن يكون لدي دستة من الأطفال عندما أبلغ سن الخمسين، ووقعت على ذلك باسمها".

