الحكومة تبحث إطلاق مبادرة شتى بـ مصر.. نواب: تساعد في فك حصار السياحة الخارجية.. وتعيد إمبراطورية القطاع مجددا

عمرو صدقى: القطاع السياحي يعانى.. ومبادرة " شتي في مصر" تحل الأزمة

محمد عبده: يكشف مزايا مبادرة " شتي في مصر على السياحة الداخلية

حسنى حافظ: تدعم العاملين في القطاع وتنعش السياحة الداخلية









‌تخطط وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لإطلاق مبادرة "شتي في مصر، قريبًا لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد، وإجازة منتصف العام الدراسي، حيث تأتي المبادرة ضمن آليات قطاعي السياحة والطيران لدفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية.





وفي هذا الصدد، التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية، وعدد من المستثمرين فى جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية .









ومن هذا المنطلق، أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز السياحة الداخلية ودعم العاملين بتلك القطاع، علاوة على الترويج للمدن السياحية التي تتميز بأجواء مناخية ساحرة خاصة في فصل الشتاء، مشيرين إلى أن الفترة الحالية يشهد العالم أجمع حالة من عدم الاستقرار بسبب اجتياح فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين مره أخرى مما يؤدى لتوقف النشاط السياحي.





وفي هذا السياق، أشاد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بمبادرة "شتي في مصر"، التي تستعد كل من وزارة السياحة والاثار ووزارة الطيران المدنى أطلقها خلال الفترة القادمة بهدف تنشيط السياحة الداخلية، قائلًا "إطلاق تلك المبادرة في هذا التوقيت يساعد في فك حصار السياحة الخارجية".









وأوضح "صدقى"، أن القطاع السياحي يشهد في تلك الفترة حالة من عدم الاستقرار بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرًا إلى أن تزايد أعداد المصابين مره أخرى أدى لتوقف السياحة الخارجية مما يؤثر على الاقتصاد المصري والعاملين بهذا النشاط .









‌وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن تلك المبادرة تعد بمثابة خطوة ايجابية لتعزيز النشاط السياحى مرة أخرى وخاصة السياحة الداخلية، لافتًا إلى أن جعل أسعار تذاكر الطيران في متناول الجميع يساعد أيضًا في تحقيق أهداف تلك المبادرة.

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‌وتابع" لابد من إطلاق تلك المبادرة في القريب العاجل وذلك لتضمن نجاحها خاصة وأن الفترة القادمة نشهد العديد من الأعياد المسيحية واجازات منتصف العام الدراسي".









و‌قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إطلاق مبادرة "شتي في مصر" تعد خطوة صائبة خاصة في تلك الفترة الراهنة التي نشهد فيها انتعاش للقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الدولة تلقي الضوء على النشاط السياحي نظرًا لاقتراب افتتاح المتحف الكبير .









وكشف " عبده"، أن مبادرة "شتي في مصر" تساعد على نهوض السياحة الداخلية مرة أخرى، بالإضافة إلى الترويج للمدن السياحية التي تشهد جو ساحر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مدينتي الاقصر وأسوان تتميز بمناخ متميز في فصل الشتاء مما يساعد في جذب المواطنين إليها.





وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن السياحة الداخلية لها فائدة كبرى في الفترة القادمة خاصة في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، مؤكدا أن الدولة تفعل ما بوسعها لدعم العاملين بهذا القطاع.





وأضاف، أن هذه المبادرة تساعد أيضا في الحفاظ على العاملين من خطر التوقف مره أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلا:"لابد ان يتم وضع خطط تأمن العاملين بكافة القطاعات من خطر التوقف مره أخرى خاصة بعد زيادة أعداد المصابيين".

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ومن جانبه، علّق النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، على مبادرة "شتي في مصر"، قائلًا "هذه المبادرة تعمل على دعم العاملين بالقطاع السياحي وتساعد في إنعاش السياحة الداخلية في الفترة المقبلة".





وأوضح "حافظ"، أن القطاع السياحى مر بأزمات عدة خاصة بعد انتشار جائجة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، والتي أثرت بالسلب على عليه بشكل عام، مشيرا إلى أن العالم أجمع تأثر بسبب هذه الجائحة التي أدت إلى توقف حركة السياحة لفترة طويلة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة تعمل على إعادة انتعاشة القطاع السياحي في أسرع وقت، نظرا لكونه أهم أعمدة الدخل القومي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الأزمة خاصة مع بداية ظهور لقاحات لفيروس كورونا.





وطالب، جميع العاملين بالقطاع السياحي بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، قائلا:"الدولة بتحاول تساعد علشان ترجع السياحة زي ما كانت لكن لو حصل إصابات هتضطر تقفل تاني فلازم كل العاملين بالقطاع السياحي يلتزموا بالإجراءات الاحترازية ويخافوا على شغلهم ومصدر رزقهم في المقام الأول".