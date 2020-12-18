ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منع تبديل زجاجات المياه.. تربية حلوان تعلن الإجراءات المتبعة في الامتحانات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:28 م
طلاب
طلاب
Advertisements
اسلام خالد
بدأت جميع الكليات والجامعات فى إعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020-2021، والذى يقام هذا العام وسط اجراءات احترازية كبيرة وغير مسبوقة، خوفا من الاصابات ضمن الموجة الثانية لفيروس كورونا، ولذلك اصدرت تعليمات للطلاب يجب عليهم اتباعها اثناء الامتحانات.

واعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن تعليمات يجب على الطلاب اتباعها اثناء امتحانات منتصف العام حتى تمر في سلام ودون حدوث اى اصابات بفيروس كورونا وهي كالتالي:

- على الطالب ان يكون متواجد قبل مواعيد الامتحانات بساعة ونصف على الاقل حتى يتم  قياس دراجة الحرارة لهم و تطبيق الاجراءات الاحترازية.

- يمنع منعآ باتآ تبديل الادوات الشخصية بين الطلاب وبعضهم البعض. 

- على كل طالب إحضار زجاجة مياه خاصة به، ويمنع تبديلها مع اى احد من الطلاب . 

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع التجمعات اثناء الامتحانات او قبل دخول اللجنة او بعد الامتحان .

- يمنع دخول اى طالب الى لجنة الامتحان دون ارتداء كمامة.

- يمنع اصطحاب الملازم والكتب والحقائب و الهواتف النقالة داخل لجان الامتحانات .

- الالتزام باتباع تعليمات المسئولين عن تنظيم اللجان الملاحظين 

- تعقيم وتطهير لجان الامتحانات يوميا قبل بداء الامتحانات 

- تهوية اللجان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.

وحددت الكلية ايام الاحد و الثلاثاء و الخميس  لعقد الامتحانات، حيث تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا.

وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021.

وأعدت جامعة حلوان خطة شاملة للتوعية من مرض كورونا وكيفية المواجهة وطرق الوقاية من المرض لنشر الوعي الصحي للوقاية من المرض من خلال اتباع العادات الصحية السليمة.

وأكدت ادارة جامعة حلوان انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الكلية و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد تقديم التماسات التخلفات لدور سبتمبر لطلاب «تربية حلوان»

لطلاب حقوق حلوان .. ضوابط دخول امتحان الميد ترم

لطلاب جامعة حلوان.. ننشر الضوابط الواجب اتباعها أثناء امتحانات الميدتيرم

جامعة حلوان تستضيف الشاعر عمرو حسن

لجميع الفرق.. تعرف على كيفية تأجيل الامتحانات والحصول على الدرجات كاملة.. تفاصيل

جامعة حلوان: امتحانات الميد تيرم تسير وفقا للجداول المعلنة

ترشيحاتنا

الفيفا يعين مجاهد والشواربي وعوض في لجنة اتحاد الكرة

بعد شائعة وفاتها.. ظهور صادم لـ فيفي عبده من غرفتها

هل يجوز قراءة القرآن وأنا أضع «رجل على رجل».. أمين الفتوى يجيب

الأهلي في صدارة الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة

على ارتفاع 2000 قدم.. لحظة سقوط "آيفون" من طائرة.. ومفاجأة بعد العثور عليه

الصدفة تغير حياة أمير المصري وتحوله من طفل خجول لنجم عالمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون