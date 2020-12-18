ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يوم اللغة العربية| شاهد.. طفل يغني "تعالي يا فتحة أنا جاية أهو"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:41 م
صدى البلد
Advertisements
ياســـمين بدوي
يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمي للغة العربية ، الذي تقرر الاحتفال به يوم 18 ديسمبر من كل عام ، كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190(د-28) المؤرخ 18 ديسمبر 1973 المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد ، أشهر فيديو يخص اللغة العربية تم تداوله على السوشيال ميديا خلال عام 2020 ، وهو فيديو خاص بطفل يذاكر قواعد التجويد في اللغة العربية مع والدته بأغنية من تأليفهما.

ومن كلمات هذه الأغنية:
"تعالي يا فتحة أنا جاية أهو.. تعالي يا كسرة أنا جاية أهو.. تعالي يا ضمة أنا جاية أهو.. تعالى يا سكون لا مش هاجي.. لازم يجي قبلي يا فتحة تزقني يا كسرة تزقني يا ضمة تزقني".

وقد حظى هذا الفيديو بإعجاب جميع المتابعين على فيس بوك، وقالت والدة الطفل: "ده تعليم بالطريقة البغدادية بعدها بينزل تحفيظ قرآن".

وقال معظم المتابعين: يا ريت وزارة التربية والتعليم تعمم الأسلوب ممتاز جدا.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، التهنئة لجميع المصريين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

و قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :تعد اللغة العربية ركنًا من أركان التنوع الثقافي للبشرية

واضاف نائب وزير التربية والتعليم : ان اللغة العربية هي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، إذ يتكلمها يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نبحث إمكانية عقد امتحانات طلاب الـ IG إلكترونيا.. وكتبهم متاحة على موقع الوزارة

مكرم: إدراج مبادرة "اتكلم عربي" ضمن احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية

التعليم في أسبوع | شائعة استقالة وزير التعليم تثير الجدل وشوقي ينفيها بطريقته.. استعدادات لعقد امتحانات إلكترونية بدون درجات لطلاب أولى ثانوي.. وإعلان عن وجود 1400 مدرسة ذكية في مصر نهاية 2021

وزير التعليم يزف خبراً عاجلاً لطلاب الثانوية العامة المتابعين لقناة «مدرستنا 2»

يتكلم بها أكثر من 400 مليون نسمة.. نائب وزير التعليم يهنئ المصريين باليوم العالمي للغة العربية

اليوم العالمي للغة العربية.. الأزهر أنشأ كلية باسمها والعلماء أطلقوا مبادرات لحمايتها

ترشيحاتنا

الكينج محمد منير: أنا بخير وسأعود خلال ساعات

على ارتفاع 2000 قدم.. لحظة سقوط "آيفون" من طائرة.. ومفاجأة بعد العثور عليه

لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. إغلاق 4 مراكز تعليمية بحي وسط الإسكندرية

الأهلي في صدارة الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة

وصول شحنة من الأدوية مقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

إبراهيم عيسى: مرشد الإخوان لو قال لأنصاره الأفيال تطير لصدقوه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون