يوم اللغة العربية| شاهد.. طفل يغني "تعالي يا فتحة أنا جاية أهو"

يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمي للغة العربية ، الذي تقرر الاحتفال به يوم 18 ديسمبر من كل عام ، كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190(د-28) المؤرخ 18 ديسمبر 1973 المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد ، أشهر فيديو يخص اللغة العربية تم تداوله على السوشيال ميديا خلال عام 2020 ، وهو فيديو خاص بطفل يذاكر قواعد التجويد في اللغة العربية مع والدته بأغنية من تأليفهما.
وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، التهنئة لجميع المصريين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
و قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :تعد اللغة العربية ركنًا من أركان التنوع الثقافي للبشرية
واضاف نائب وزير التربية والتعليم : ان اللغة العربية هي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، إذ يتكلمها يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.