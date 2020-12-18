يوم اللغة العربية| شاهد.. طفل يغني "تعالي يا فتحة أنا جاية أهو"

يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمي للغة العربية ، الذي تقرر الاحتفال به يوم 18 ديسمبر من كل عام ، كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190(د-28) المؤرخ 18 ديسمبر 1973 المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.





وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد ، أشهر فيديو يخص اللغة العربية تم تداوله على السوشيال ميديا خلال عام 2020 ، وهو فيديو خاص بطفل يذاكر قواعد التجويد في اللغة العربية مع والدته بأغنية من تأليفهما.





ومن كلمات هذه الأغنية:

"تعالي يا فتحة أنا جاية أهو.. تعالي يا كسرة أنا جاية أهو.. تعالي يا ضمة أنا جاية أهو.. تعالى يا سكون لا مش هاجي.. لازم يجي قبلي يا فتحة تزقني يا كسرة تزقني يا ضمة تزقني".





وقد حظى هذا الفيديو بإعجاب جميع المتابعين على فيس بوك، وقالت والدة الطفل: "ده تعليم بالطريقة البغدادية بعدها بينزل تحفيظ قرآن".





وقال معظم المتابعين: يا ريت وزارة التربية والتعليم تعمم الأسلوب ممتاز جدا.



