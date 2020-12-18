خاص| اعتماد 110 قرارات وزارية لمشروعات مختلفة خلال 2020

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بحرفية كبيرة، ولم تتأثر بها معدلات تنفيذ المشروعات سواء الحكومية أو الخاصة خلال الفترة الماضية.





وأضاف عباس لـــ"صدى البلد" ، أنه تم خلال العام الجاري 2020 اعتماد حوالى 110 مشروعات بقرارات وزارية من بينها 37 مشروعا في العاصمة الإدارية الجديدة فقط بنسبة 33% تقريبا من إجمالى المشروعات.





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وتابع، أن معدلات التنفيذ بمدن الجيل الرابع متقدمة للغاية، فعلي سبيل المثال بالعلمين الجديدة بدأنا تشغيل للجامعات، وبدأنا بالتزامن مع هذا في تسليم الوحدات السكنية بالمراحل الأولى.





وذكر أن الدولة تعمل حاليا في 60 مدينة جديدة بين مدن قائمة واخري تحت الإنشاء، وهو ما يهدف لمضاعفة حجم العمران المأهول في مصر في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.





وأشار إلي أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لديها خطة متكاملة للتحول الرقمي، ونستهدف أن يتم استخراج كافة التراخيص وإجراءات التعامل علي اي معاملات بالمدن الجديدة بشكل إلكتروني بالكامل.