جامعة القاهرة فى أسبوع... الإعلان عن الأسماء النهائية للانتخابات الطلابية... وافتتاح أول مركز تعليمى فى مجال طب الأسنان الرقمى

‎جامعة القاهرة تصدر دليلًا جديدًا للمنشآت الجامعية للتعامل مع الموجة الثانية المحتملة

‎افتتاح أول مركز تميز علمي إقليمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في مجال طب الأسنان الرقمي بجامعة القاهرة

















شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الأخبار والأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالاتى:





‎أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب (949) طالبا وطالبة، بعد أن تم قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين للشروط بإجمالي (140) طالبا وطالبة.





‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت خطة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت ستتم فى إطار من الشفافية والنزاهة.





‎كما دعا الدكتور الخشت، الطلاب للمشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الإختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية.





‎كما بدأت الدعاية الانتخابية يوم الخميس ١٧ ديسمبر ومن المقرر انها تستمر ٣ ايام فقط ، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.





‎واشار إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أن انتخابات اتحاد الطلاب ستجرى في 8 كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان الطلابية "بالتزكية" في باقي الكليات.





‎وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة، إصدار الجامعة دليلا للمنشآت الجامعية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، يتضمن التخطيط والاستعداد والاستجابة للإداريين وأعضاء هيئة التدريس في مواجهة الموجة الثانية المتوقعة لانتشار الفيروس، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التدابير الصحية والاجتماعية الوقائية والعلاجية.





‎وقال الدكتور الخشت، إن دليل فيروس كورونا للمنشآت الجامعية يمكن توظيفه والاستفادة منه في اتخاذ تدابير الصحة والسلامة اللازمة نظرًا لأن المخاطر وخطوات التخفيف المحتملة لها واحدة، مشيرًا إلى أن الدليل يشتمل على المخاطر المتعلقة بالفيروس، واعتبارات موسعة بشأن رعاية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين عندما يصبحون مرضى في بيئة الكلية أو الجامعة، بالإضافة إلى اعتبارات محدثة حول التهوية وخدمة الطعام وتتبع الاتصال والتأقلم والدعم، بهدف استكمال أي قواعد أو لوائح خاصة بالصحة والسلامة يجب أن تمتثل لها المنشآت الجامعية بما يساعدها في حماية جميع منتسبيها من فيروس كورونا وإبطاء انتشاره.

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‎وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدليل يؤكد على السلوكيات التي تقلل من انتشار كوفيد 19، ومن أهمها البقاء في المنزل أو العزلة الذاتية عند الاقتضاء، ونظافة اليدين وآداب السعال والتنفس، والاستخدام السليم لأقنعة الوجه، وممارسات التباعد الاجتماعي، والحفاظ على بيئات صحية من خلال التطهير والتعقيم المستمر والتهوية، ومنع مشاركة العناصر والأدوات بين الأفراد، وتتبع جهات الاتصال والمخالطين، بالإضافة إلى الوعي التنظيمي من خلال العمل عن بعد والاجتماعات الافتراضية، وتدريب الموظفين على جميع بروتوكولات السلامة، والتخطيط للتجهيزات والتعديلات والمساعدة لذوي الإعاقة واحتياجات الرعاية الصحية الخاصة.





‎وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة تبنت استراتيجية متكاملة، واتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وحرصت على نشر التوعية بطرق الوقاية الشخصية والمجتمعية.





‎من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، إن دليل فيروس كورونا للجامعات والكليات والتعليم العالي 2020-2021، يوضح أن الفحوصات الصحية ليست بديلًا عن تدابير الحماية الأخرى، مؤكدة على ضرورة العمل مع مسؤولي الصحة المحليين لإبلاغ من كانوا على اتصال مباشر مع شخص مصاب بفيروس كورونا وضرورة تطبيق الحجر الصحي عليهم في أماكن معيشتهم أو أي مكان مخصص للسكن والمراقبة الذاتية للأعراض لمدة 14 يوما.





‎ وأضافت الدكتورة أمل السيد مدير مكافحة العدوى بقصر العيني ، أن رفع درجة المعرفة والوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في تحصين وسلامة المجتمع، ويساهم في احتواء الفيروس والتصدي له بفاعلية أكبر، خاصةً في ظل تداول العديد من المعلومات الخاطئة التي قد تساهم في انتشاره.

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‎كما افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مركز طب الأسنان الرقمي بكلية طب الأسنان، والذي يعد أول مركز تميز علمي إقليمي في مجال طب الأسنان الرقمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار دور جامعة القاهرة الرائد في دعم البحث العلمي والتدريب الطبي وفقًا لأحدث أساليب التعليم الطبي في العالم.









‎وشهد الافتتاح الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة.





‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز طب الأسنان الرقمي، يعتبر بمثابة خطوة طبية مهمة في مجال طب الأسنان الحديث، وهو يؤكد على تحول جامعة القاهرة إلى جامعة من الجيل الثالث تواكب أحدث التقنيات في جميع العلوم ورقمنة وتحديث كافة الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية.





‎وأوضح الدكتور الخشت، أن مركز طب الأسنان الرقمي يهدف إلى مواكبة خريجي الكلية للتطور السريع في تقنيات علاج الأسنان بأحدث الأساليب التقنية، إلى جانب نشر الوعي بأحدث علاجات طب الأسنان، حيث تمثل التقنية الرقمية في مجال طب الأسنان المستقبل في جميع التخصصات، كما تمكن تكنولوجيا طب الأسنان الرقمي المرضى من تلقي أفضل العلاجات في زمن قياسي، وتحسن من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمقارنة بالأساليب التقليدية في العلاج.





‎وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المركز صمم ليخدم 30 متدربًا في مجال طب الأسنان الرقمي في وقت واحد وفقًا للمعدل العالمي للتدريب في هذا المجال، كما تم تجهيز المركز بأحدث أجهزة الأشعة المخروطية لطب الأسنان، وأحدث وسائل التصوير الرقمي داخل الفم وخارجه، كما تم تزويده بأجهزة حاسوب تتضمن أحدث البرمجيات في مجالات طب الأسنان الرقمي كبرامج الاستعاضات السنية وزراعة الأسنان وتقويم الأسنان والأشعة المخروطية للفم والوجه و الأسنان.





‎من جانبه، قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إنه تم ربط المركز بمعمل مرکزي رقمي ملحق به، بحيث يتكامل العمل مع التدريب مع البحث مع الإنتاج في منظومة واحدة، حيث يقدم المعمل المركزي الرقمي تنفيذ استعاضات الأسنان فائقة الجودة باستخدام أحدث أجهزة الخرط رباعية وخماسية المحاور والتي تعمل على انتاج جميع أنواع الاستعاضات الصناعية من مختلف المواد المستخدمة في مجال طب الاسنان.