31 ديسمير.. انتهاء محاضرات زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.





وأوضح جلال، لـ "صدى البلد"، أنه لم يتم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مشيرا إلي أنه سوف يتم إنهاء الدراسة ٣١ ديسمبر لإعطاء فرصة للطلاب لمراجعة المقررات وسوف تتم امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.





وأشار إلى أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الامتحانات، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات الامتحانات للحد من انتشار فيروس كورونا.





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وأكد أن الدراسة تسير بشكل طبيعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ ظهور الجائحة، موضحا أنه لا توجد حالات اشتباه واحدة بين الطلاب حتي الآن وتم تشكيل لجنة لمراقبة الإجراءات الاحترازية.





وفي سياق آخر حصلت مجلة "بحوث الشرق الأوسط" التي يصدرها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ، على الترقيم الإلكتروني Online lssn وهذا يعد إضافة جديدة تميز المجلة عن غيرها وتسهل الحصول عليها عبر الإنترنت، كذلك ستصدر المجلة شهريا بدءا من عدد يناير القادم 2021 خدمة للباحثين المصريين والعرب، وذلك نظرا للإقبال الكبير على النشر في المجلة، وفي إطار التطوير أيضا يتم تطوير غلاف المجلة مع صدور المجلة للعام 47 .