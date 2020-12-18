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فن

سبحة وعباية.. شاهد | أحدث ظهور لـ هبة عبد الغني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:26 م
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
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محمد بدران
نشرت الفنانة هبة عبد الغني، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هبة عبد الغني داخل سيارتها بإطلالة أنيقة وهي ترتدي ”عباءة سوداء” وممسكة بـ”سبحة” في يدها، وعلقت قائلة: "جمعة خير ان شاء الله يا حلوين" لتنال الصورة إعجاب متابعيها.


وتشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل "وادي الجن"، من إخراج حسام الجوهري، وانتاج ''اي برودكشن'' حصريا لمنصة ((فيو )) وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل «زودياك» إنتاج 2019 من إنتاج «ڤيو»، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد.

ويشارك في العمل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود.

بالإضافة حسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة.

بالاشتراك مع شمم الحسن، وحمزة العيلي، وهبة عبدالغني، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى.
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