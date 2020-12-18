تنين كومودو يمزق جسد عامل في منتجع حتى الموت

في حادث مرعب ومؤلم، مزق تنين كومودو عاملا في منتجع "جوراسيك بارك" بأحد الجزر الإندونيسية، تاركا أشلاء من جسد العامل ممزقة.

وتمكن المسئولون من التعرف على هوية العامل المعروف باسم إلياس أغاس، الذي كان يعمل في المنتجع بجزيرة رينكا الإندونيسية، خلال وقت الهجوم الوحشي عليه.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم نقل العامل الممزق في زورق سريع قبالة الجزيرة إلى المستشفى قريب من مكان الحادث.

وأشارت الصحيفة إلي أن السحلية المسمى بتنين كومودو معروفة بسرعتها وقوتها حيث لا يمكنها التصرف بشكل طبيعي عندما تشعر بالتوتر" .

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن أن يصل طول التنين كومودو لنحو ثلاثة أمتار، في حالات نادرة ويصل وزنه إلى 70 كجم.

ووقع حادث مماثل في نوفمبر 2017 عندما تسللت سحلية إلى عامل بينما كان يقوم بإصلاح المرحاض.

وفي مايو 2017 ، هاجمت السحلية سائحًا لم يرافقه مرشد سياحي في محاولة لتوفير المال في إحدى الجزر الإندونيسية.