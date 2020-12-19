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بين الناس

مواطن من ذوى الهمم يناشد وزارة التموين إضافة أبنائه الـ 4 إلى بطاقته التموينية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن بركات عبد الرازق عبادى، القاطن بقرية المقارين التابعة لمركز قوص محافظة قنا، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين إضافة أولاده إلى بطاقته التموينية.


ويقول فى رسالته: "أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، متزوج وأسرتى مكونة من 6 أفراد، أحمل بطاقة تموين رقم ١٢٧٠٠٩١٣٠٣٨٣، يوجد بها فردان فقط أنا وزوجتى، ولم أتمكن من إضافة أبنائى حتى الآن وهم بهجت، 10 سنوات، ورنا، 8 سنوات، وهشام 6 سنوات، وبدر الدين، طفل رضيع، وتقدمت بالتظلم أكثر من مرة ولكن دون جدوى.
 

وأضاف أنه يعمل موظفا بالتربية والتعليم ودخله محدود، ويحتاج إلى إضافة الأولاد لبطاقة التموين حتى يتمكن من صرف المقررات التموينية وحصة الخبز حتى تكفى جميع أفراد الأسرة.

 
وناشد المسئولين وزارة التموين النظر إليه وأسرته بعين الرحمة، والموافقة على إضافة أبنائة الأربعة إلى بطاقته التموينية لتخفيف الأعباء عن كاهله
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١١٥٥٧٦٦٩٥٥


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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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