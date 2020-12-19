مواطن من ذوى الهمم يناشد وزارة التموين إضافة أبنائه الـ 4 إلى بطاقته التموينية

ناشد المواطن بركات عبد الرازق عبادى، القاطن بقرية المقارين التابعة لمركز قوص محافظة قنا، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين إضافة أولاده إلى بطاقته التموينية.









ويقول فى رسالته: "أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، متزوج وأسرتى مكونة من 6 أفراد، أحمل بطاقة تموين رقم ١٢٧٠٠٩١٣٠٣٨٣، يوجد بها فردان فقط أنا وزوجتى، ولم أتمكن من إضافة أبنائى حتى الآن وهم بهجت، 10 سنوات، ورنا، 8 سنوات، وهشام 6 سنوات، وبدر الدين، طفل رضيع، وتقدمت بالتظلم أكثر من مرة ولكن دون جدوى .





وأضاف أنه يعمل موظفا بالتربية والتعليم ودخله محدود، ويحتاج إلى إضافة الأولاد لبطاقة التموين حتى يتمكن من صرف المقررات التموينية وحصة الخبز حتى تكفى جميع أفراد الأسرة.







وناشد المسئولين وزارة التموين النظر إليه وأسرته بعين الرحمة، والموافقة على إضافة أبنائة الأربعة إلى بطاقته التموينية لتخفيف الأعباء عن كاهله

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