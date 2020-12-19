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بين الناس

مسن يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة من "ورم فى المخ"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عوض نصر محمد عمران ، البالغ من العمر 65 عاما ، المقيم بمنطقة المرج ،  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزاره الصحة الموافقة على علاجة على نفقة الدولة من " ورم فى المخ ". 

ويقول فى رسالته : انا راجل مسن ومعاشى لا يكفى تكاليف العلاج و المعيشة ، كانت أعيش حياة مستقره الى أن اراض الله وأصبت " بورم خبيث على المخ " في واحدة من اكثر المناطق تعقيدا وعمقا لمسؤولة عن أعصاب الحركة والذاكرة وقد تطور الأمر الآن ، وحدث شلل مؤقت اكثر من مره ، وانا مش معايا تكلفته العلاج وظروفى المادية لا تتحمل ، والمعاش مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .
 
وأضاف : بعد معاناة طويلة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج ، مطالب بمساعدته لإنقاذ حياته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .

مناشد وزارة الصحة بأن تنظر اليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة لنجلة ، نظرًا لعدم قدرتة على تحمل تكلفة العملية .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01122185835
01032045515
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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