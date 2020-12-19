مسن يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة من "ورم فى المخ"

ناشد المواطن عوض نصر محمد عمران ، البالغ من العمر 65 عاما ، المقيم بمنطقة المرج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزاره الصحة الموافقة على علاجة على نفقة الدولة من " ورم فى المخ ".





ويقول فى رسالته : انا راجل مسن ومعاشى لا يكفى تكاليف العلاج و المعيشة ، كانت أعيش حياة مستقره الى أن اراض الله وأصبت " بورم خبيث على المخ " في واحدة من اكثر المناطق تعقيدا وعمقا لمسؤولة عن أعصاب الحركة والذاكرة وقد تطور الأمر الآن ، وحدث شلل مؤقت اكثر من مره ، وانا مش معايا تكلفته العلاج وظروفى المادية لا تتحمل ، والمعاش مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .

وأضاف : بعد معاناة طويلة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج ، مطالب بمساعدته لإنقاذ حياته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .





مناشد وزارة الصحة بأن تنظر اليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة لنجلة ، نظرًا لعدم قدرتة على تحمل تكلفة العملية .





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