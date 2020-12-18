تشكيل غزل المحلة لمواجهة الأهلي بالدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،فريق غزل المحلة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي كالتالى :

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية، واستغلال المعنويات المرتفعة بهدف التربع على قمة جدول الدوري والابتعاد بها مبكرا عن أقرب ملاحقيه.



