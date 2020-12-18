كواعب أحمد البراهمي تكتب: اليوم العالمي للغة العربية

لا أريد أن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية.

أريد إحياءها من جديد وأريد بعث الروح فيها، لقد أهملناها.

لم نعد نعلم أولادنا الصغار كيفية كتابة الكلمات صحيحة ولا كيفية نطق الحروف كما يجب.

أنا لا أتحدث عن اللهجة العامية إطلاقا.

ولا أريد الخوض في ضرورة فرضها في الأحاديث الدارجة بيننا.

ولكني أتحدث عن إهمالها في المدارس فأصبح خريجو الجامعات يكتبون الكلمات خطأ.

أصبح النادر منا من يكتب جملة صحيحة مرتبة أو كلمات صحيحه وأصبح من المعجزات أن ينطق بعضنا الأحرف كما ينبغي.

لدرجة أنه في وسائل الإعلام والتي كانت تهتم جدا باختيار مقدمي النشرات والبرامج، أصبحنا نسمع كلمات خطأ في الإعراب وفي النطق.

إن مسئولية إحياء اللغة العربية تقع على عاتق الجميع.

لا بد من تدارك الأمر وقبل فوات الأوان لا بد أن يهتم كل من يستطيع بالإصلاح سواء كان مدرسا أو إنسانا عاديا.

أو من يعمل في أي مجال لا بد أن نصحح لبعضنا البعض دون خجل، ودون شعور بالإحراج، فأحيانا كثيرة أجد كلمات مكتوبة خطأ على الفيس بوك، وأتحرج من التصحيح، ولكن ذلك خطأ مني أيضا.

ومن الأهمية بمكان أن تعمل الدولة جاهدة على إعادة اللغة العربية إلى مكانتها.

بفتح الكتاتيب مرة أخرى لتحفيظ القرآن الكريم.

فالقرآن الكريم يحفظ اللغة العربية، وبالتالي نحافظ على هويتنا العربية.

لا بد أن يفهم الجيل الحالي والقادم أن اللغة العربية من أعظم اللغات ويتحدث بها.

لأنه للأسف في كل الدول العربية العرب أنفسهم يعتبرون لغتهم العربية لغة ثانية، وينساقون وراء الألفاظ والمصطلحات الأجنبية، ويقدمون الاحترام لمن يتحدث أو يعرف تلك اللغات الأجنبية.

او بمعنى أصح كلما زادت الكلمات غير العربية في الحديث كلما دل ذلك على أن الشخص مثقفا من وجهة نظرهم.

لا بد أن نؤسس النشء على أن اللغة العربية ونطقها وكتابتها صحيحة هي أهم ما يكون في المرحلة الابتدائية ثم يأتي بعد ذلك تعلم العلوم واللغات الأخرى، إذا أردتم بقاء أمتكم وتقدمها حافظوا على لغتكم.

انهضوا بها من جديد شاركوا برامج مثل ( قل ولا تقل )، وأي برامج تساهم في معرفة معاني الكلمات ومدلولاتها على أن تكون برامج بسيطة خفيفة وهادفة.

اللغة العربية أمانة فحافظوا عليها فكثير من البشر يتمنون لو يعلموا اللغة العربية ومعانيها ليستطيعوا فهم القرآن بيسر ولكنهم عاجزون.