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رياضة

الفجيرة يفوز 3-2 على شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:05 م
فريق الفجيرة
فريق الفجيرة
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مجدي سلامة
نجح نادي الفجيرة في الفوز على نظيره شباب الأهلي بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة العاشرة من دور الخليج العربي الإماراتي .

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق سعيد احمد عبدالله في الدقيقة 30 ، وايجور خيسوس في الدقيقة 35 لصالح فريق شباب الأهلي ، بينما جاءت أهداف فريق الفجيرة عن طريق سامويل في الدقيقة 18 ، وفراس العربي في الدقيقة 28 ، وأخيرًا فارلي روسا في الدقيقة 45 عن طريق ضربة جزاء .

وبهذه النتيجة ، يرتفع رصيد الفجيرة للركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط ، بينما يتوقف رصيد شباب الأهلي عند النقطة 14 في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي .
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