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رياضة

التعادل الإيجابي 1/1 يحسم ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي سموحة والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز

افتتح حسام حسن التسجيل لـ سموحة في الدقيقة 29، بعدما مرر له التونسي رفيق كابو الكرة من الجهة اليمنى.

وعادل الإيفواري رزاق سيسيه النتيجة سريعًا للاتحاد في الدقيقة 31 بهدف رائع من صناعة لزميله عمار حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان تسجيل هدف الانتصار، لكن المباراة استمرت بنفس النتيجة، ليتقاسما نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الرابعة في المركز الرابع، وتحصل سموحة على نقطته الثانية ليتواجد في المركز العاشر.
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