سرقة أجهزة حاسب آلى وكاميرا مراقبة من مدرسة ببنى سويف

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف اخطارا من مركز شرطة سمسطا بالإبلاغ عن تعرض مدرسة قرية بدهل لسرقة أجهزة حاسب آلى وكاميرا مراقبة من معمل المدرسة.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة سمسطا إلى موقع البلاغ حيث دلت التحريات الأولية قيام مجهولين بالقفز أعلى سور المدرسة وكسر ابواب معمل المدرسة وسرقة أجهزة حاسب الي وكاميرات مراقبه وبعض المراوح الكهربائية.

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة سمسطا جهودها لضبط الجناة.

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف برئاسة هاني الجويلي حملة مكبرة مدعومة بعناصر من قوات الأمن، إستهدفت إزالة إشغالات الطريق العام من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والمحال المخالفة والأسواق العشوائية بكافة المحاور والميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة .





و تمكنت الحملة من إزالة 623 حالة إشغال متنوعة والتي شملت 129 إعلانا مخالفا و 2 كشك بدون ترخيص و 71 بروز محلات و تندات و21 كرسيا بجانب 400 إشغال متنوع من الإشغالات الأخرى مع التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه المخالفات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برفع 70 طنا من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة، فيما تم جمع وتوريد8 أطنان من المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي سدس، ومسح وتمهيد طريق سدس/هلية ومداخل القرية، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لقرية صفط راشين برفع 25 طنا من القمامة والأتربة ومخلفات تطهير مصرف صفط راشين.