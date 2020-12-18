أهالي قفط في قنا يطالبون بإنشاء مطب صناعى لحماية أرواح أبنائهم

ناشد المواطن أحمد جمال الزين، القاطن بمركز قفط في محافظة قنا، عبر رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين، عمل مطب صناعى بالمواصفات القانونية على مداخل مركز قفط ومدخل قرية القلعة.





وقال في رسالته: "إن الطريق سريع ويتسبب في وقوع حوادث فضلا عن وجود عدد من المدارس بهذه المنطقة، فإنه يشكل خطرا على حياتهم، لافتا إلى أنه منذ عامين وقع حادث توفي فيه أحد التلاميذ".





وأضاف: نرجو عمل مطبات صناعية بالمواصفات القانونية على مداخل مركز قفط ومدخل قرية القلعة لأن هذا الطريق هو طريق سريع ويعبر من هذا الطريق كثير وكثير من الأهالي وأطفال المدارس فيحدث كثر الحوادث في مخارج المركز من سيارات ومن الأهالي وأطفال المدارس من السرعة الجنونية للسيارات على هذا الطريق، مناشدا السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والي السيد رئيس مركز المدينة بقفط، الموافقة على إنشاء مطب صناعى لحماية أرواح أبنائهم والحد من الحوادث.









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