ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لأول مرة بقميص غير الأهلي.. حسام عاشور يسجل مشاركته الأولى مع الاتحاد السكندري أمام سموحة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي سموحة والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز

وافتتح حسام حسن التسجيل لـ سموحة في الدقيقة 29، بعدما مرر له التونسي رفيق كابو الكرة من الجهة اليمنى.

وعادل الإيفواري رزاق سيسيه النتيجة سريعًا للاتحاد في الدقيقة 31 بهدف رائع من صناعة لزميله عمار حمدي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشارك حسام عاشور مع فريقه الجديد الاتحاد السكندري للمرة الأولى، حيث أشركه مدربه حسام حسن كبديل في الدقيقة 83 بدلًا من خالد قمر.

وغاب حسام عاشور عن مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى أمام بيراميدز.

وانتقل حسام عاشور للاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الماضية، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.
 
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الرابعة في المركز الرابع، وتحصل سموحة على نقطته الثانية ليتواجد في المركز العاشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رزاق سيسيه يحرز هدف التعادل للاتحاد السكندري فى شباك سموحة

ديربي الإسكندرية .. سموحة يحقق فوزا قاتلا على الاتحاد في الدوري

الأشعة المقطعية تثبت سلامة الهاني سليمان حارس سموحة

بعد تجديد إعاراته.. 3 مكاسب للاتحاد السكندري من تواجد رزاق سيسيه

وكيل رزاق سيسيه يشكوه لاتحاد الكرة | اعرف السبب

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد السكندري.. فيديو

ترشيحاتنا

أبو ريدة وراء خروج جمال علام.. قائمة المرشحين لترأس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

سيدة لغات العالم.. شيخ الأزهر: علينا أن نشعرَ بالفخار والعزَّة باللغة العربية

اليوم العالمي للغة العربية.. غرامة 10 آلاف جنيه لغير الملتزمين بها.. مشروع قانون

ضباط سوريون يتنكرون فى زي بابا نويل للقبض على 4 تجار مخدرات..فيديو

فيديو جراف| لأول مرة.. مي حلمي تكشف أسباب انفصالها

قرار مفاجئ من البنتاجون ضد فريق بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى يرتبط بـ تلوث الهواء

بعد انطلاق حملة التطعيم الأمريكية.. ما الفئة الثانية التي تستحق لقاح كورونا

على ارتفاع 2000 قدم.. لحظة سقوط "آيفون" من طائرة.. ومفاجأة بعد العثور عليه