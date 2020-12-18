دورات ميدانية ومدارس حقلية لمزارعى فوكة بمدينة الضبعة

نظم فريق الاستشارات الفنية بمركز البحوث التطبيقية التابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح زيارة لإ حدى المزارع التابعة لقرية فوكة بمدينة الضبعة لتكثيف الجهود لدعم مزارعي مطروح لتطبيق مدرسة حقليه لشرح عمليات تقليم لتربية أشجار الزيتون. الاستشاراتالفنيةحدى









وقال الدكتور وائل غيث استشاري الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إن مزرعة فوكة خاصة بأحد المواطنين هي إحدي المزارع القليلة في منطقة رأس الحكمة والتي تطبق الممارسات الزراعية المثلي في رعاية الأشجار والذي ينعكس علي حالتها الغذائية الرائعة وجعل من نواتج تقليم ما يزيد عن 500 شجرة من أشجار الزيتون التي تحتوي على كنز استراتيجي لتجهيز مجموعة من العقل الساقية المتميزة لانتاج شتلات الزيتون.





وأشار "غيث" إلي أن فريق العمل قام بتجهيز عدد كبير من الأصناف التي تم تقليمها اليوم مع تجهيز العقل في المزارع وإضاف لها هرمون التجذير وادخلها صوبة الإكثار بمركز البحوث التطبيقية بالقصر حيث قام فريق العمل بزراعتها وتغطيتها حسب الإرشادات الزراعية التي يطبقها في العمل أثناء إكثار الشتلات.









من ناحية أخرى نظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا " سيداري ندوة نقاشية حول الدراسة التي قدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية - جامعة الدول العربية تحت عنوان السياسات والآليات المنظمة لتنمية الثروة الحيوانية بمطروح في إطار مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي ( HERD ) الممول من مرفق البيئة العالمي ( GEF ) .





بحضور الدكتور محمد يحيى دراز المنسق الوطني للمشروع وجلال معوض منسق مشروعات بسيدارى و المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور عبدالصمد عبد الستار الضبع المدير التنفيذي للمشروع والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية.





حيث تم افتتاح الندوة النقاشية في حضور عدد من رموز المجتمع المحلي شاملًا أعضاء مجلس النواب المصري ولفيف من السادة العمد والمشايخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح وبعض الرعاة والمربيين للأنتاج الحيواني بالمحافظة وقد قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بعرض توصيات الدراسة التي اجرتها حول السياسات والآليات المنظمة لاستغلال المراعي الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية، حيث خلصت لعدد من القضايا المرتبطة بكيفية ادارة المراعي وتنمية الثروة الحيوانية.





وقد أوصت خلال دراستها بتكوين لجنة وطنية للمراعي تكون مسؤولة عن تنظيم وإدارة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية، كما خلصت الي مقترح تشريعي متكامل يستهدف ادارة المراعي وقد ناقش الحاضرون القضايا التي تتعلق بتدهور المراعي واسبابها والحلول المقترحة مثل توفير مصادر غير تقليدية للمياه واستخدام المخلفات في عمل أعلاف غير تقليدية منخفضة التكاليف وتقديم حوافز للمربيين والرعاة وخاصةً خلال سنوات الجفاف التي تؤثر علي حالة المرعي.





وقد أوصي الحاضرون بقيام أعضاء مجلس النواب المصري عن محافظة مطروح في الدورة الجديدة بتبني هذا التشريع حيث تعظيم الاستفادة من أراضي المراعي بمنطقة الساحل الشمالي خاصةً وجمهورية مصر العربية عامةً.