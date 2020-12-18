طريقة عمل الشباكية.. خطوة بخطوة

تعد الشباكية من الحلويات المميزة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، ويمكن تقديمها بالعديد من الطرق والوصفات، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الشباكية للشيف زينب مصطفى.





مقادير الشباكية

600 جرام دقيق أبيض

نصف ملعقة بيكنج باودر

ربع ملعقة كبيرة ملح

150 جرام سمسم محمص مطحون

6 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة يانسون

ربع ملعقة صغيرة مستكة مطحونة

8 ملاعق كبيرة ماء الزهر

ملعقة صغيرة زعفران حر يسخن قليلا في مقلاة ثم يدق

صفار بيضة

4 ملاعق خل

كوب كبير من ماء

كيلو عسل

زيت للقلي





التزيين

125 جرام سمسم منقى ومحمص





طريقة تحضير الشباكية

* في العجانة يوضع الدقيق ثم يضاف عليه بيكنج باودر





* تضاف رشة ملح ويضاف الزيت والخل وماء الزهر





* يضاف صفار البيضة والمستكة واليانسون ويحمص الزعفران ثم يطحن ويضاف ثم تضاف الخميرة وكل المكونات. وتخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وتكون العجينة ثم تفرد العجينة وتشكل بقطاعة البيتزا





* تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي



