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توك شو

يعمل طوال 24 ساعة.. مصطفى بكري: يا ريت المسؤولين يقتدوا بالرئيس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أسامة علي
علق الإعلامي مصطفى بكري، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قائلا:" الرئيس لا يتوقف على المتابعة بنفسه بينزل ويسأل عمرنا ما شوفنا كده حقيقى".

وتابع بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" دا دليل على ان الرئيس مهموم بكل انجاز وبيحب يتابع كل انجاز فى عامل السرعة والجودة،كلنا بنشوف مصر حاجه مختلفة عن السنوات الماضية".

وأكد مصطفى بكرى، بقدر سعادتنا بما يفعله الرئيس كل يوم جمعة، بقدر إشفاقا عليه لأنه من المؤكد أنه يعمل طوال الـ 24 ساعة، مردفا:" يا ريت كل مسؤول ومواطن مصر يقتدي بالرئيس عبد الفتاح السيسي".

و قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومترا وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و ١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر.

 
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