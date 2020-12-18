السيسي للقائمين على الطريق الدائري: شيلوا الركام.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة، الطريق الدائري الأوسطي والذى يعد الأعرض بالشرق الأوسط.





وخلال الجولة التفقدية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمين على المشروع، قائلا: "كل الركام اللي موجود بسبب المشروع يتشال على الطريق ونشيل كل حاجة ورانا".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائرى الأوسطى الممتد من مدينة بلبيس الي محور الضبعة بطول 155 كيلومتر وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل فى أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويقع فى منطقة متوسطة بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الاقليمي.