الأوقاف: الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره على السلوك موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 25 / 12 / 2020م تحت عنوان : “الركن الخامس من أركان الإيمان – الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك” .

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، بالطلاب الأندونيسيين الدارسين بالأزهر بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.





وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء على أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر الفهم المستنير في العالم كله بكل لغات العالم مع تصحيح المفاهيم المغلوطة ، وفي هذا الصدد قامت وزارة الأوقاف بترجمة العديد من الكتب إلى اللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت حتى الآن (104) كتاب مترجم في صحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.





كما أهدى وزير الأوقاف 75 طالبًا أندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأندونيسية.



